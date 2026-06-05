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رئیس پلیس راه استان مازندران خبر داد:

دستگیری سارقان مسلح فراری خودرو در جاده چالوس

دستگیری سارقان مسلح فراری خودرو در جاده چالوس
کد خبر : 1794534
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رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: سارقان مسلح که پس از سرقت خودرو در استان خوزستان متواری شده بودند، توسط مأموران پلیس راه چالوس - مرزن‌آباد شناسایی و دستگیر شدند. در این عملیات خودروی سرقت شده نیز توقیف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی افزود: پس از اعلام هشدار درباره تردد یک دستگاه خودروی پژو 405 مسروقه که توسط سارقان مسلح در استان خوزستان به سرقت رفته بود، بی‌درنگ موضوع به تیم‌های گشتی پلیس راه در محور چالوس اعلام شد.

وی به فرایند اجرای عملیات توقیف خودرو و دستگیری سارقان مسلح اشاره کرده و ادامه داد: مأموران پلیس راه چالوس - مرزن‌آباد در یک عملیاتی ضربتی پلیسی، خودروی سرقتی مورد نظر را شناسایی و متوقف کرده و سارقان مسلح را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس راه استان مازندران اظهار داشت: در بررسی‌های بعدی مشخص شد راننده و سرنشین خودروی 405 سرقتی توقیف شده، همان سارقان مسلحی هستند که در استان خوزستان اقدام به سرقت مسلحانه خودرو کرده و پس از آن متواری شده بودند.

سرهنگ عبادی به اقدامات انجام شده در مراجع انتظامی و قضایی در راستای این پرونده اشاره داشته و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده و سپری کردن مراحل قانونی، برای ادامه روند پرونده به مراجع قضایی معرفی شده و سپس روانه زندان شدند.

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