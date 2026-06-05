به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در بازدید میدانی از سایت دفن برمشور، با تأکید بر نقش حیاتی این گستره سبز در کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماند، از مراحل نهایی اجرای شبکه توزیع پساب تصفیه‌شده به عنوان آخرین قطعه پازل این پروژه عظیم خبر داد.

زارعی در این بازدید با قدردانی از اقدامات برجسته مدیریت شهری در مهندسی و مدیریت استاندارد پسماند، تأکید کرد: حفاظت از این درختکاری‌های عظیم که طی سالیان گذشته در اطراف سایت انجام شده، تأثیر بی‌بدیلی در کاهش آلودگی‌های ناشی از دفن پسماند داشته و تأمین آب مورد نیاز آن، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به مسیر پرپیچ‌وخم اجرای این پروژه اظهار داشت: جایگاهی که امروز در آن ایستاده‌ایم، به سادگی به دست نیامده است.

وی تشریح کرد: انعقاد توافقنامه زمان‌بر با شرکت آبفا برای خرید پساب تصفیه‌شده، احداث ایستگاه بزرگ پمپاژ با ۱۲ پمپ فشار قوی، اجرای ۱۷ کیلومتر خط انتقال که بخشی از آن از اراضی با مالکیت شخصی عبور می‌کرد و سال‌ها طول کشید تا مجوزها گرفته شود، همچنین ترکیدگی‌ها و نشست‌های پی‌درپی خط و تلاش‌های مکرر برای رفع آن‌ها، و در نهایت ساخت دو مخزن با گنجایش ۶ هزار مترمکعب، همگی روایتی از یک عزم جدی برای حل معضلی دیرینه است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی نحوه توزیع پساب برای افزایش راندمان آبیاری، تصریح کرد: آخرین تکه از پازل این پروژه بزرگ و زمان‌بر، طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع پساب از استخرهای بتنی به فضای سبز است. خوشبختانه سازمان مدیریت پسماند با بهره‌گیری از مشاور متخصص، به این امر اهتمام ورزیده و به‌زودی شبکه توزیع و آبیاری فضای سبز سایت برمشور را در مدار قرار خواهد داد و این پروژه را به ایستگاه پایانی خود هدایت می‌کند.

زارعی با تقدیر از تلاش‌های مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، به ثمر نشستن این پروژه را الگویی موفق در حل معضلات آب و فاضلاب شیراز دانست و بر تداوم این الگو در راستای حل سایر معضلات جاری شهر تأکید کرد.

به گفته وی، احیای بیش از هزار هکتار فضای سبز در قلب یک سایت پسماند، نه تنها یک دستاورد زیست‌محیطی، بلکه سرمایه‌ای برای سلامت عمومی و کیفیت زندگی در کلان‌شهر شیراز محسوب می‌شود.