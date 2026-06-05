به‌ گزارش ایلنا، رقابت‌های انتخابی تکواندو دانشجویان منطقه ۷ که مقدمه‌ای برای حضور در هفدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان کشور (به‌میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد) محسوب می‌شود، با حضور ورزشکارانی از سه استان زیرمجموعه این منطقه به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این رویداد ورزشی که در دو بخش کیوروگی (مبارزه) و پومسه (فرم) پیگیری شد، تکواندوکاران دانشگاه شیراز توانستند با کسب نتایج درخشان، جایگاه خود را به‌عنوان قطب تکواندوی دانشجویی منطقه تثبیت کنند.

قهرمانی مقتدرانه تیم پسران

تیم پسران دانشگاه شیراز با نمایش قدرتمندانه ۳۱ ورزشکار حاضر در مسابقات، موفق به کسب ۴ مدال طلا، ۲ نقره و ۱ برنز شد و در رده‌بندی نهایی به مقام نخست تیمی دست یافت. عناوین انفرادی کسب شده توسط دانشجویان پسر دانشگاه شیراز به شرح زیر است:

وزن اول: احمدرضا اسحاقی (مدال طلا)

وزن دوم: ابوالفضل پیری (مدال طلا)

وزن سوم: محمدرضا قریشی (مدال نقره)

وزن چهارم: شایان قربانی (مدال برنز)

وزن پنجم: ارین شمشیری (مدال نقره)

وزن هفتم: محمدعلی ایزدی (مدال طلا)

موفقیت دختران تکواندوکار

دختران تکواندوکار دانشگاه شیراز نیز با تلاشی مثال‌زدنی، ضمن کسب مقام‌های اول، دوم و سوم مشترک در اوزان مختلف، در رده‌بندی نهایی تیمی مسابقات موفق به کسب عنوان دوم شدند. عناوین انفرادی دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در بخش کیوروگی به شرح زیر است:

وزن ۴۹- کیلوگرم: دنا شمشیری (مقام قهرمانی)

وزن ۵۳- کیلوگرم: محدثه اسماعیلی (مقام دوم)

وزن ۴۶- کیلوگرم: نگین رفعت‌ماه (مقام دوم و کسب جواز حضور در المپیاد کشور)

وزن ۶۷- کیلوگرم: محدثه اسماعیلی (نایب قهرمانی در دومین وزن خود)

وزن ۶۲- کیلوگرم: نها محقق‌زاده (مقام سوم مشترک و کسب سهمیه المپیاد)

در پایان این مسابقات، مراسم اهدای مدال با حضور مسئولان دانشگاه از جمله جواد تشخوریان (مشاور و مدیر حوزه ریاست)، مهدی محمدی (معاون دانشجویی) و وحید زارع‌نژاد (مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز) برگزار شد.

شایان ذکر است که این دور از مسابقات با نظارت فنی عباس عطاریان و مدیریت اجرایی احمدرضا مختاری برگزار شد و رقابت‌های انتخابی سایر رشته‌های ورزشی نیز تا ۲۳ خردادماه ادامه خواهد داشت.

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