۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس کشف شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار علی اکبر جاویدان اعلام کرد: مرزبانان استان‌های بوشهر و خوزستان با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات دریایی و اجرای یک عملیات هماهنگ و هدفمند، موفق شدند در درگیری با قاچاقچیان، محموله‌ای بزرگ از سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس شناسایی، کشف و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: مرزبانان در این عملیات موفق شدند ۱۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش تقریبی ۲۶۰ میلیارد ریال را پیش از خروج از مرزهای آبی کشور کشف و از قاچاق آن جلوگیری کنند.

سردار جاویدان ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله در قالب یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت، توسط شناورهای غیرمجاز در حال انتقال بوده که در این راستا ۲ فروند شناور صیادی و ۴ فروند قایق تندرو مورد استفاده قاچاقچیان توقیف شد.

وی با اشاره به دستگیری عوامل دخیل در این پرونده تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۳۷ نفر از اعضا و عوامل مرتبط با این شبکه قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر عزم جدی مرزبانی در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته یادآورشد: مرزبانان با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، به‌صورت شبانه‌روزی بر مرزهای آبی کشور اشراف کامل دارند و با هرگونه اقدام غیرقانونی و اخلال در امنیت اقتصادی کشور، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.

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