تولید گندم در تنگنای هزینه ها/ تاخیر در پرداخت مطالبات انگیزه تولید را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فعالان این حوزه معتقدند که استمرار مشکلات موجود می‌تواند بر انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه کشت محصولات راهبردی تأثیرگذار باشد. رشد هزینه‌های مربوط به کود، سموم و سایر نهاده‌های مورد نیاز، فشار مضاعفی را بر کشاورزان وارد کرده و مدیریت هزینه‌های تولید را برای بسیاری از بهره‌برداران دشوار ساخته است.

کارشناسان بخش کشاورزی نیز تأکید دارند که حمایت به‌موقع از تولیدکنندگان و تسریع در پرداخت مطالبات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم

یک کشاورز و تولیدکننده گندم با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، کمبود شدید کود شیمیایی، فعالیت دلال‌ها و افزایش هزینه‌های تولید گفت: ادامه این روند موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم و تهدید امنیت غذایی کشور خواهد شد.

علیرضا قوام‌الدینی در گفت و گو با ایلنا اظهار کرد: شرایط کشاورزی در وضعیت فعلی بسیار سخت شده و هزینه‌های کشاورزان به موقع پرداخت نمی‌شود. ما گندم را تحویل داده‌ایم اما هنوز خبری از واریز مطالبات نیست.

وی افزود: به عنوان یک تولیدکننده نزدیک به ۲۰۰ تن گندم تحویل داده‌ام اما همچنان مطالبات پرداخت نشده و این موضوع مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد کرده است. این وضعیت فقط مربوط به امسال نیست و سال گذشته نیز همین مشکلات وجود داشت. وقتی کشاورز نتواند هزینه‌های خود را به موقع پرداخت کند، دیگر در بازار اعتباری برای خرید ندارد و نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را تأمین کند.

قوام‌الدینی با اشاره به بحران کمبود کود شیمیایی گفت: کمبود کود شیمیایی بیداد می‌کند؛ کودهای مورد نیاز مانند دی‌آمونیوم، فسفات و سایر کودهای اساسی که برای کشاورزی ضروری هستند یا به سختی پیدا می‌شوند یا قیمت آن‌ها به شدت افزایش یافته است. کشاورز مجبور است برای حفظ زمین خود از کود شیمیایی یا کود دامی استفاده کند اما هزینه‌ها به شدت بالا رفته و از توان کشاورزان خارج شده است.

وی درباره نقش دلال‌ها نیز تصریح کرد: دلال‌ها حواله‌های کود شیمیایی را از بازار تهیه می‌کنند. به عنوان مثال کود سفید که باید با حواله دولتی حدود ۶۸۰ تا ۶۹۰ هزار تومان تهیه شود، در بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر خرید و فروش می‌شود. سهمیه‌ای که برای هر هکتار زمین در نظر گرفته شده نیز بسیار ناچیز است و اصلاً پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست.

این کشاورز ادامه داد: چند سال قبل برای هر هکتار زمین حدود ۸ تا ۱۰ سهمیه کود تعلق می‌گرفت اما امروز یک یا دو سهمیه داده می‌شود و این مقدار اصلاً کفاف زمین‌های کشاورزی را نمی‌دهد. مشخص نیست این حجم از کود به کجا می‌رود در حالی که کشاورزان در سراسر کشور با کمبود مواجه هستند.

قوام‌الدینی با اشاره به وضعیت سموم کشاورزی گفت: شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده سموم کشاورزی بسیار زیاد شده‌اند اما کیفیت سموم موجود در بازار مانند گذشته نیست. کشاورز مجبور است چند مرحله سمپاشی انجام دهد و این مسئله هزینه‌های سنگینی به همراه دارد. علف‌های هرز در زمین‌های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی هستند و اگر سموم کیفیت لازم را نداشته باشند، عملکرد تولید کاهش پیدا می‌کند.

این تولیدکننده گندم خاطرنشان کرد: کیفیت سموم نسبت به سال‌های گذشته افت کرده و لازم است مسئولان این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند. کشاورزان برای حفظ کیفیت تولید مجبور به استفاده از این سموم هستند اما هزینه بالا و کیفیت پایین فشار مضاعفی به آن‌ها وارد کرده است.

قوام‌الدینی با درخواست از مسئولان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط گفت: انتظار ما این است که مشکلات کشاورزان را به صورت جدی دنبال کنند، مسئله کود شیمیایی را حل کنند و پرداخت مطالبات گندمکاران را سرعت ببخشند، زیرا چشم امید کشاورزان به همین درآمد حاصل از فروش گندم است تا بتوانند هزینه‌های زندگی و هزینه‌های زمین‌های کشاورزی خود را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از کشاورزان سال آینده دیگر گندم نخواهند کاشت. همین حالا نیز بسیاری از کشاورزان به سمت کشت‌های دیگر رفته‌اند و این موضوع برای کشوری که همیشه یکی از تولیدکنندگان مهم گندم بوده، خطرناک است. ما توان تولید و خودکفایی را داریم اما باید از کشاورزان حمایت شود و سیاست‌های تشویقی درستی در نظر گرفته شود.

قوام‌الدینی گفت: نرخ تضمینی خرید گندم امسال ۴۹ هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده و اعلام شده حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نیز به عنوان تشویقی در نظر گرفته می‌شود، اما مهم‌ترین مسئله پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان است. سال‌هایی که پرداخت‌ها کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شد، کشاورزان رضایت بیشتری داشتند اما اکنون تأخیرها باعث نگرانی گسترده در میان گندمکاران شده است.

سازمان برنامه متعهد به پرداخت کامل مطالبات گندمکاران شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از توافق صورت‌گرفته میان کمیسیون کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و تأکید کرد: با وجود تأثیرات جنگ بر برخی بخش‌ها، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز کشور تحت مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب قرار دارد.

اسفندیار عبداللهی در گفت و گو با ایلنا از نهایی شدن اختصاص کامل منابع برای پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس با جدیت روند تأمین و پرداخت این مطالبات را پیگیری می‌کند.

نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس افزود: در جلسات انجام شده مطرح شد اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده باید به پرداخت مطالبات گندمکاران اختصاص یابد تا کشاورزان نسبت به ادامه فعالیت خود بی‌انگیزه نشوند. ما از ابتدا اعلام کرده بودیم که امسال مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت خواهد شد و بر همین اساس این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد:پرداخت مطالبات گندمکاران قطعی شده و روند تأمین منابع در حال انجام است. البته میزان تحقق تعهدات دستگاه‌های اجرایی در عمل مشخص خواهد شد، اما کمیسیون کشاورزی مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند تا مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

وی درباره میزان مطالبات گندمکاران نیز گفت: با توجه به آغاز تدریجی فصل برداشت در استان‌های مختلف کشور، به ویژه استان‌های جنوبی از جمله خوزستان، حجم خرید تضمینی گندم و به تبع آن میزان مطالبات نیز در حال افزایش است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه متناسب با روند برداشت، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تأمین منابع انجام داده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: جنگ بدون تردید آثار و تبعات خاص خود را دارد و نمی‌توان تأثیرات آن را نادیده گرفت، اما با تدابیر اتخاذ شده از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط،پیش‌بینی می‌شود تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برای مدت قابل توجهی مدیریت شود.

وی افزود: گزارش‌های دریافتی از بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که نهاده‌های دامی در حال حاضر به وفور در بازار موجود است و حتی در برخی موارد شاهد کاهش قیمت‌ها نیز هستیم.

به گفته عبداللهی، حجم تأمین نهاده‌ها به گونه‌ای بوده که دامداران و مرغداران با مشکلات جدی در این بخش مواجه نیستند و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب در حوزه تأمین و توزیع است.

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