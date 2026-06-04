به گزارش ایلنا، لطف‌الله ایرمی افزود: گروهبان‌یکم احمدرضا پایانی، از فرزندان و درجه‌داران فرماندهی انتظامی شهرستان لنده، عصر امروز پنج‌شنبه، 14 خرداد ماه سال جاری در دریاچه بَرم‌الوان تلاش غرق شد که شوربختانه تاکنون جسد وی پیدا نشده است.

وی به تشریح جزئیات این حادثه غرق‌شدگی پرداخته و در این خصوص ادامه داد: در ساعت 14:30 امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن یک جوان 23 ساله در آب‌های دریاچه گردشگری بَرم‌الوان شهرستان بهمئی به ستاد مدیریت بحران این شهرستان اعلام شد.

فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی و عملیاتی شامل نیروهای جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های مرتبط به محل وقوع این حادثه غرق‌شدگی اعزام شدند.

ایرمی به دیگر اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت جوان غرق‌شده در این حادثه اشاره کرده و در این رابطه تصریح کرد: برای تسریع در روند جست‌وجو 2 تیم تخصصی غواصی از استان خوزستان نیز در حال جست‌وجو در دریاچه بَرم‌الوان هستند.

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