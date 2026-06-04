خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار بهمئی خبر داد:

تداوم تلاش‌ها برای یافتن جسد جوان غرق‌شده در دریاچه بَرم‌الوان شهرستان بهمئی

تداوم تلاش‌ها برای یافتن جسد جوان غرق‌شده در دریاچه بَرم‌الوان شهرستان بهمئی
کد خبر : 1794405
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد به وقوع حادثه غرق‌شدگی در یکی از مناطق استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: تلاش برای یافتن جوان 23 ساله ساکن شهرستان لنده که در دریاچه «بَرم‌الوان» غرق شده ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، لطف‌الله ایرمی افزود: گروهبان‌یکم احمدرضا پایانی، از فرزندان و درجه‌داران فرماندهی انتظامی شهرستان لنده، عصر امروز پنج‌شنبه، 14 خرداد ماه سال جاری در دریاچه بَرم‌الوان تلاش غرق شد که شوربختانه تاکنون جسد وی پیدا نشده است.

وی به تشریح جزئیات این حادثه غرق‌شدگی پرداخته و در این خصوص ادامه داد: در ساعت 14:30 امروز گزارشی مبنی بر غرق شدن یک جوان 23 ساله در آب‌های دریاچه گردشگری بَرم‌الوان شهرستان بهمئی به ستاد مدیریت بحران این شهرستان اعلام شد.

فرماندار شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی و عملیاتی شامل نیروهای جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و سایر دستگاه‌های مرتبط به محل وقوع این حادثه غرق‌شدگی اعزام شدند.

ایرمی به دیگر اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت جوان غرق‌شده در این حادثه اشاره کرده و در این رابطه تصریح کرد: برای تسریع در روند جست‌وجو 2 تیم تخصصی غواصی از استان خوزستان نیز در حال جست‌وجو در دریاچه بَرم‌الوان هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی