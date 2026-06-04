مدیرعامل هلالاحمر استان خبر داد:
مرگ 2 درهنورد در منطقه الموت شرقی استان قزوین
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین به وقوع حادثه درهنوردی در یکی از مناطق کوهستانی این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: 2 درهنورد در حوالی روستای پیچهبن واقع در منطقه الموت شرقی جان باختند.
به گزارش ایلنا، حبیب درگاهی افزود: پس از آنکه یک گروه 10 نفره درهنورد که در منطقه پیچبن دچار حادثه شدند، بلافاصله عملیات امدادرسانی برای نجات آنها آغاز شده است. تاکنون این حادثه 2 کشته و چندین مصدوم داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 4 تیم امدادی در منطقه حضور دارند و عملیات جستوجو، امداد و نجات با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و صعبالعبور بودن مسیر در حال انجام است. نیروهای امدادی با تمام توان در منطقه حضور دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین به ابعاد خسارات وارد شده در این حادثه درهنوردی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حادثه و همچنین وضعیت حادثهدیدگان متعاقباً اعلام خواهد شد.