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رئیس اورژانس استان خبر داد:

23 مصدوم دستاورد 4 حادثه رانندگی در محورهای خراسان شمالی

23 مصدوم دستاورد 4 حادثه رانندگی در محورهای خراسان شمالی
کد خبر : 1794397
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی به وقوع حوادث رانندگی در جاده‌های استان اشاره کرده و گفت: وقوع 4 تصادف جاده‌ای امروز پنجشنبه 14 خرداد ماه در این استان 23 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، تقی رحمتی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: پس از وقوع 2 سانحه رانندگی در ساعات اولیه صبح که 10 مصدوم بر جای گذاشت، عصر امروز نیز 2 حادثه رانندگی دیگر در محورهای مواصلاتی استان خراسان شمالی رخ داد که منجر به مصدومیت 13 نفر دیگر شد.

وی ادامه داد: در یکی از این حوادث رانندگی 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور آشخانه به سمت دشت، حوالی دوربرگردان چخماقلو با یکدیگر تصادف کردند. پس از اعلام گزارش حادثه به مرکز اورژانس، کدهای عملیاتی پایگاه‌های جاده‌ای «مهمانک» و «شهری آشخانه» اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی اظهار داشت: حادثه رانندگی محور آشخانه به سمت دشت 7 مصدوم به همراه داشت که همگی برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان پورسینا منتقل شدند.

رحمتی تصریح کرد: همچنین در حادثه‌ای دیگر یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در محور شیروان واژگون شده بود. بلافاصله پس از اعلام گزارش حادثه فوق به مرکز ارتباطات اورژانس، تیم‌های امدادی پایگاه‌های جاده‌ای «امام سجاد» و «2 شهری شیروان» بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی به تعداد مصدومان این حادثه رانندگی واژگونی خودرو و همچنین وضعیت رسیدگی به این مصدومان اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در این حادثه رانندگی واژگونی خودرو 6 نفر مصدوم شدند. تمامی مصدومان این حادثه رانندگی نیز جهت مداوا به بیمارستان خاتم‌الانبیا منتقل شدند.

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