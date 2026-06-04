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رئیس کل دادگستری استان کردستان خبر داد:

بازداشت یک کارمند و یک عضو شورای شهر سقز

بازداشت یک کارمند و یک عضو شورای شهر سقز
کد خبر : 1794392
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رئیس کل دادگستری استان کردستان به دستگیری 2 نفر در مجموعه شهرداری و شورای شهر سقز اشاره کرده و گفت: یک نفر از کارمندان شهرداری و یک عضو شورای شهر سقز به اتهام اخذ رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دستگیر شده و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: با صدور دستورات قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز و اقدامات اطلاعاتی و نظارتی ضابطین خاص و عام، تاکنون 2 مرحله از روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر سقز، سپری شده است.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در این 2 مرحله انجام شده از روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر سقز، تاکنون 2 نفر از متهمین بازداشت شدند. همچنین در این راستا 3 نفر از متهمین با صدور قرار تأمین متناسب آزاد و تعدادی دیگر از متهمین نیز به دادسرای شهرستان احضار شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: تحقیقات تا روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و شناسایی تمامی افراد دخیل ادامه خواهد یافت و روند رسیدگی به پرونده صرفاً به افراد بازداشت‌شده محدود نخواهد بود و در صورت احراز تخلف، سایر اشخاص در بخش‌ها و ادارات مرتبط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

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