بازداشت یک کارمند و یک عضو شورای شهر سقز

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: با صدور دستورات قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز و اقدامات اطلاعاتی و نظارتی ضابطین خاص و عام، تاکنون 2 مرحله از روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر سقز، سپری شده است.

وی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و ادامه داد: در این 2 مرحله انجام شده از روند رسیدگی به پرونده فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر سقز، تاکنون 2 نفر از متهمین بازداشت شدند. همچنین در این راستا 3 نفر از متهمین با صدور قرار تأمین متناسب آزاد و تعدادی دیگر از متهمین نیز به دادسرای شهرستان احضار شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: تحقیقات تا روشن شدن ابعاد مختلف پرونده و شناسایی تمامی افراد دخیل ادامه خواهد یافت و روند رسیدگی به پرونده صرفاً به افراد بازداشت‌شده محدود نخواهد بود و در صورت احراز تخلف، سایر اشخاص در بخش‌ها و ادارات مرتبط نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

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