خوشحالی اصفهانی ها از بازگشایی آب زایندهرود
جریان آب در رودخانه زایندهرود سبب شد تا بسیاری از شهروندان اصفهانی روز عید غدیر را از کنار رودخانه زایندهرود آغاز کنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، اصفهانیها امروز صبح را متفاوت از همیشه آغاز کردند. درحالیکه مردم اصفهان دیشب تا پاسی از شب همچون ۹۵ شب گذشته در خیابانها و میادین شهر حضور فعال داشتند و حضور دیشب مردم به مناسبت عید سعید غدیر عید ولایت و امامت ویژهتر بود اما امروز از صبح زود بسیاری از شهروندان راهی حاشیه زایندهرود شدند؛ رودخانهای که بار دیگر آب را در آغوش گرفت و به قلب تپنده شهر تبدیل شد.
از پیر و جوان گرفته تا خانوادههایی که کودکانشان را همراه آورده بودند، همه آمده بودند تا جاریشدن دوباره آب در رودخانه زایندهرود را از نزدیک ببینند.
برخی روی پلهای تاریخی ایستاده بودند و برخی دیگر در امتداد رودخانه قدم میزدند. برخی مشغول ورزش و پیادهروی شماری از خانوادهها هم بر سر سفره صبحانه مشغول خوردن صبحانه بودند.
صدای خروش آب با تبریکهای عید غدیر درهمآمیخته و فضایی متفاوت را در شهر رقم زد.
برای بسیاری از اصفهانیها، صبح عید غدیر امسال با یک رسم تازه آغاز شد؛ رفتن به کنار زایندهرود و تماشای جریانی که نهتنها در بستر رودخانه، بلکه در رگهای شهر نیز زندگی را جاری کرده بود. گردشگران و مسافرانی که برای تعطیلات به اصفهان آمده بودند نیز خود را به حاشیه رودخانه رساندند تا شاهد یکی از زیباترین تصاویر این روزهای نصف جهان باشند.
در زیر سایه پلهای تاریخی، مردم عکس یادگاری میگرفتند، کودکان با شوق به آب نگاه میکردند و بسیاری از شهروندان این اتفاق را بهترین هدیه غدیر برای اصفهان توصیف میکردند؛ هدیهای که لبخند را به چهره شهر بازگرداند و روز عید را برای مردم رنگ و بویی متفاوت بخشید.
امروز با جریان آب در رودخانه زایندهرود جا برای پارککردن ماشین در خیابانهای اطراف رودخانه بهسختی پیدا میشد. عدهای از خانوادهها هم ترجیح داده بودند با موتورسیکلت خود را به حاشیه رودخانه زایندهرود برسانند.
حضور مردم و مسافران در پلهای تاریخی از جمله سی و سه پل و پل خواجو و گرفتن عکس یادگاری در کنار رودخانه زایندهرود بیشتر به چشم میخورد.
با جاریشدن آب در زایندهرود شبکههای اجتماعی و فضای مجازی از تصاویر مردم در حاشیه رودخانه زایندهرود و خوشحالی آنان از اینکه آب در این رودخانه دوباره جریان دارد، پر شده است.
همزمان با عید غدیر، فضای اطراف رودخانه هم حال و هوای دیگری پیدا کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، آب زایندهرود پس از افزایش خروجی سد به شهر اصفهان رسیده و در بستر رودخانه جاری شده است. این اتفاق پس از ماهها خشکی رودخانه رخداده و با استقبال گسترده شهروندان و مسافران همراه شده است.
به گفته مسئولان استان اصفهان قرار است آب به مدت ۹۰ روز برای کشت کشاورزان شرق اصفهان در رودخانه زایندهرود جاری باشد.