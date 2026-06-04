استاندار فارس:
تکریم و حل مسائل فرهنگیان، یک تکلیف انسانی و فراتر از رویکردهای اداری است
استاندار فارس با تأکید بر لزوم بازشناسی جایگاه علم و منزلت معلم به عنوان رسالتی بزرگ در جامعه، خواستار مستندنگاری و نهادینه کردن تجربیات حماسی فرهنگیان استان در قرارهای آموزشی جنگ رمضان شد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با حضور احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با اشاره به شخصیت جامع امیرالمؤمنین (ع)، اظهار داشت: شخصیت امام علی (ع) در تمام ساحتها، از شجاعت بیبدیل و عقلانیت تا حکمت و عدالت، الگویی است که حتی برای ناظر بیرونی و فارغ از تعصبات مذهبی نیز ممتاز و تحسینبرانگیز است.
وی با بیان اینکه ترجیح مفضول بر فاضل خلاف عدالت است، تأکید کرد: مفهوم ولایت و رهبری در غدیر، تبلور همین برتری و شایستگی است تا عدالت در جامعه برقرار شود.
استاندار فارس با پیوند دادن این مفاهیم به جایگاه فرهنگیان، تصریح کرد: همانطور که در ساحت ولایت، شایستگی ملاک است، در نظام آموزشی نیز معلم باید شخصیتی فاضل باشد تا دیگران را وادار به تکریم کند.
امیری گفت: معلمی تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی بسیار بزرگ است و از این رو تکریم فرهنگیان، پیششرط حفظ منزلت معلم است که این موضوع باید در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به اینکه سعادت یا شقاوت جامعه از مسیر نظام تعلیم و تربیت میگذرد، افزود: حل مسائل و مشکلات معلمان نباید صرفاً به عنوان یک «تکلیف اداری» نگریسته شود، بلکه این موضوع یک مسئله انسانی است و ارتقای منزلت این قشر مهم، مسئولیتی است که همه در برابر آن متعهد هستند.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان همچنین به پیامدهای فرهنگی و هویتی جنگهای اخیر کشور (جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان) پرداخت و خاطرنشان کرد: هر جنگی در تاریخ، تأثیری عمیق بر موضوعات فرهنگی یک ملت برجای میگذارد. نوآوریها و احساسات وطنپرستانهای که در دل این نبردها شکل گرفت، نظیر قرارهای آموزشی و برگزاری کلاسهای درس در پارکها، منازل، مساجد، کتابخانهها، کوی و برزن، زیر چادرها و در دل طبیعت که شیوهای ایثارگرانه بود و معلمان فداکار فارس آن را به نمایش گذاشتند، جلوهای از غیرت ملی بود که باید در نظام آموزشی نهادینه شود و در برنامههای تربیتی مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان، با تأکید بر الزامآور بودن مصوبات شورای آموزش و پرورش، خواستار ارائه ایدههای نو توسط اعضای شورا برای ارتقای نظام آموزشی و توجه ویژه به مسائل مربوط به مدارس غیردولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت در امر آموزش و پرورش شد و در خصوص مسائل عمرانی و مجوزهای ساختمانهای برخی مدارس، با اشاره به ضرورت بررسیهای کارشناسی توسط معاون عمرانی، راهکار نهایی را در صورت عدم حل، ارجاع به کمیسیون ماده ۵ و شوراهای ذیصلاح دانست.
در ابتدای این جلسه محسن کلاری مدیر کل آموزش و پرورش استان گزارشی از ارزیابی کلاسهای مجازی در ایام جنگ رمضان، تدوین درسنامههای آموزشی، قرارهای آموزشی و گامهای اجرایی کیفیت بخشی آموزشی در استان ارائه داد.
همچنین تأسیس دو آموزشگاه نمونه دولتی دوره متوسطه در شهرستانهای اقلید و زرقان و برگزاری برنامههای اوقات فراغت تابستانه با رعایت اصل پراکندگی و در نظر گرفتن اقتضائات مصوب شد.