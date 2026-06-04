سرانه فضای آموزشی مهرگان و الوند نصف شاخص استانی است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی در جریان بازدید از مدارس در حال ساخت مهرگان که با حضور علی درویشی رئیس امور آموزش و پرورش عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، افزود: سرانه آموزشی استان قزوین 5.45 متر مربع است، اما این شاخص در مهرگان به 2.81 متر مربع و در الوند به 3 متر مربع می‌رسد که نشان‌دهنده کمبود جدی فضاهای آموزشی در این مناطق است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران این کمبود افزود: بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نوسازی مدارس، 12 مدرسه جدید در استان احداث خواهد شد که هشت مدرسه از این تعداد در مهرگان ساخته می‌شود.

معاون استاندار قزوین گفت: همچنین با استفاده از مجوز ماده 23 ساخت هشت مدرسه دیگر نیز در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده که 6 مدرسه آن به مهرگان اختصاص خواهد یافت.

حق‌لطفی اضافه کرد: با توجه به جمعیت 75 هزار نفری مهرگان و افزایش حدود 80 هزار نفری جمعیت در سال‌های آینده به دلیل افتتاح واحدهای مسکونی جدید، ضرورت احداث مدارس جدید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین فضاهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت مهرگان از اولویت‌های اصلی استان است و همه ظرفیت‌های ملی و استانی برای جبران عقب‌ماندگی‌های این حوزه به کار گرفته خواهد شد.

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