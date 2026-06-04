معاون عمرانی استاندار قزوین:
سرانه فضای آموزشی مهرگان و الوند نصف شاخص استانی است
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: سرانه آموزشی استان قزوین 5.45 متر مربع است، اما این شاخص در مهرگان به 2.81 متر مربع و در الوند به 3 متر مربع میرسد که معادل نیمی از شاخص استانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی در جریان بازدید از مدارس در حال ساخت مهرگان که با حضور علی درویشی رئیس امور آموزش و پرورش عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، افزود: سرانه آموزشی استان قزوین 5.45 متر مربع است، اما این شاخص در مهرگان به 2.81 متر مربع و در الوند به 3 متر مربع میرسد که نشاندهنده کمبود جدی فضاهای آموزشی در این مناطق است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران این کمبود افزود: بر اساس تفاهمنامه مشترک میان اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نوسازی مدارس، 12 مدرسه جدید در استان احداث خواهد شد که هشت مدرسه از این تعداد در مهرگان ساخته میشود.
معاون استاندار قزوین گفت: همچنین با استفاده از مجوز ماده 23 ساخت هشت مدرسه دیگر نیز در بودجه سال جاری پیشبینی شده که 6 مدرسه آن به مهرگان اختصاص خواهد یافت.
حقلطفی اضافه کرد: با توجه به جمعیت 75 هزار نفری مهرگان و افزایش حدود 80 هزار نفری جمعیت در سالهای آینده به دلیل افتتاح واحدهای مسکونی جدید، ضرورت احداث مدارس جدید بیش از پیش احساس میشود.
وی ادامه داد: تأمین فضاهای آموزشی متناسب با رشد جمعیت مهرگان از اولویتهای اصلی استان است و همه ظرفیتهای ملی و استانی برای جبران عقبماندگیهای این حوزه به کار گرفته خواهد شد.