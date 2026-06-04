آغاز بکار مجدد شناور تحقیقاتی کاوش در خوزستان
مدیرکل شیلات خوزستان گفت: با تأمین اعتبار لازم، عملیات تعمیرات اساسی کشتی تحقیقاتی کاوش انجام و فعالیت این شناور مستقر در اسکله ثامنالائمه آبادان از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید شریف موسوی صبح امروز پنجشنبه در دیدار فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران با گرامیداشت دهه امامت و ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیر خم، واقعه غدیر را تداوم مسیر نبوت و از ارکان مهم اعتقادی در مکتب تشیع عنوان کرد.
وی افزود: با انجام تعمیرات اساسی، کشتی تحقیقاتی کاوش مجدداً در استان فعال خواهد شد و نقش مهمی در تسهیل مأموریتهای تحقیقاتی، پایش منابع آبزی و حفاظت از ذخایر آبزیان خوزستان ایفا میکند.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به مشقتهای نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان اظهار کرد: امنیت و آرامش کشور مرهون تلاشها و جانفشانیهای حافظان مرزها و نیروهای خدوم حفاظتی است و حمایت از این افراد باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تمامی نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان استان به عضویت تعاونی شیلات درآمدهاند تا از خدمات و مزایای این تعاونی بهرهمند شوند و این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح رفاه و انگیزه خدمتی آنان است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان شیلات ایران در این دیدار گفت: بهبود زیرساختها و توجه به رفاه کارکنان نقش مهمی در ارتقای توان عملیاتی و افزایش اثربخشی مأموریتهای حفاظتی دارد.
وی افزود: همدلی و تعامل میان پایگاههای یگان حفاظت و بخشهای اجرایی و ستادی زمینهساز اجرای موفق مأموریتها شده و تداوم این همکاریها میتواند نقش مؤثری در صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان کشور داشته باشد.