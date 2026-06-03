پس از سه سال انتظار؛ پروژههای معطلمانده بیمارستان رستمانی پارسیان با ورود دستگاه قضایی احیا شد
دادستان پارسیان از آغاز اجرای تعهدات منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان در قبال بیمارستان رستمانی خبر داد و گفت پس از صدور رأی قطعی دادگاه و تعیین ضربالاجل ۱۰ روزه از سوی دستگاه قضایی، عملیات اجرایی پروژههای درمانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مرکز درمانی وارد مرحله اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، دادستان شهرستان پارسیان از آغاز اجرای تعهدات چندساله منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان در قبال بیمارستان رستمانی خبر داد و اعلام کرد این موضوع پس از ورود دستگاه قضایی و تعیین ضربالاجل قانونی به نتیجه رسیده است.
حسین عباسی، دادستان و رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، اظهار کرد: در پی عدم اجرای تعهدات منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان نسبت به بیمارستان رستمانی و همچنین انتقادهای گسترده نسبت به نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی این مجموعه در خارج از شهرستان، دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ورود کرد.
وی افزود: پس از بررسی پرونده و پیگیریهای انجامشده، دادستانی پارسیان مهلت ۱۰ روزهای برای اجرای حکم صادر کرد که در نهایت این اقدام منجر به تعیین تکلیف موضوع و آغاز روند اجرای تعهدات شد.
عباسی با اشاره به توافقات صورتگرفته میان منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان و مدیریت بیمارستان رستمانی گفت: بر اساس هماهنگیهای انجام شده، از ابتدای هفته آینده عملیات اجرایی مربوط به تعهدات این مجموعه آغاز خواهد شد و دستگاه قضایی نیز روند اجرای پروژه را تا حصول نتیجه نهایی به صورت مستمر رصد و نظارت خواهد کرد.
دادستان پارسیان در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان از سال ۱۴۰۱ متعهد به تأمین یک دستگاه سونوگرافی و همچنین توسعه و تکمیل بخشی از ساختمان بیمارستان رستمانی شده بود، اما با وجود گذشت حدود سه سال، این تعهدات به مرحله اجرا نرسید.
وی ادامه داد: در همان سال عملیات اولیه پروژه آغاز شد اما پس از مدتی متوقف ماند و در جریان عملیات خاکبرداری، بخشی از زیرساختهای بیمارستان از جمله پد بالگرد و شبکه فاضلاب آسیب دید که بازسازی آنها نیز در ادامه انجام نشد.
عباسی با اشاره به مطالبه عمومی مردم و مسئولان شهرستان تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد انتقاد، هزینهکرد بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه در خارج از پارسیان بود. در حالی که پروژههای درمانی شهرستان بلاتکلیف مانده بودند، بخشی از این اعتبارات در پروژههایی خارج از شهرستان از جمله احداث مرکز خدمات دیالیز بیمارستان شهید محمدی بندرعباس هزینه شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از طرح شکایت و پیگیریهای حقوقی از سوی بیمارستان رستمانی، پرونده در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در مهرماه سال ۱۴۰۴ رأی قطعی دادگاه مبنی بر الزام منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان به اجرای تعهدات خود صادر و ابلاغ شد.
دادستان پارسیان افزود: با وجود صدور اجرائیه و ابلاغ رسمی حکم دادگاه، اقدام مؤثری برای اجرای تعهدات صورت نگرفت و همین مسئله موجب شد دادستانی با تعیین مهلت ۱۰ روزه، به مدیران مربوطه هشدار دهد که در صورت استمرار استنکاف از اجرای حکم، مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: بر اساس این ماده قانونی، عدم اجرای اوامر قضایی میتواند مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت از یک تا پنج سال را برای مسئولان متخلف در پی داشته باشد.
عباسی در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مردم شهرستان پارسیان اظهار داشت: دستگاه قضایی اجرای کامل تعهدات منطقه ویژه صنایع انرژیبر پارسیان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و درمانی را تا تحقق نهایی دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم این شهرستان تضییع شود.