به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه نوروزی مسن‌ترین فرد جهان که ساکن محله خیرآباد کلالی شهرستان تربت‌جام است، متولد یکم مهر ماه سال 1278 بود و صبح امروز چهارشنبه 13 خرداد ماه سال 1405 در سن 126 سالگی دار فانی را وداع گفت.

عبدالواحد هراتی تنها فرزند فاطمه نوروزی، اکنون در قید حیات است. وی در نخستین مصاحبه خود پس از درگذشت فاطمه نوروزی علت سن بالای مادرش را ایمان بالای وی در زندگی و همچنین نمازهای پنجگانه‌اش دانسته بود.

این بانوی کهنسال اهال شهرستان تربت‌جام در مصاحبه‌ای که در سال 1400 با ایلنا داشت، گفته بود: «با خدای خود می‌گویم، ای خدا اولاد و پیر و جوان را پیش خودت بردی، ما را تا که زنده نگه می‌داری و مرا با ایمان بمیران.»

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