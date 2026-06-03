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معاون اجرایی مرکز بهداشت استان خبر داد:

استاندارد مصرف جوش‌شیرین و نمک در بیش از 99 درصد نانوایی‌های استان مرکزی

استاندارد مصرف جوش‌شیرین و نمک در بیش از 99 درصد نانوایی‌های استان مرکزی
کد خبر : 1794037
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معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: نتایج بازرسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد بیش از 99 درصد نانوایی‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی این استان از نظر میزان مصرف جوش‌شیرین و نمک در محدوده استاندارد قرار دارند.

به گزارش ایلنا، حسن مهرعلی افزود: نظارت‌های بهداشتی بر نانوایی‌های سطح استان مرکزی با هدف حفظ سلامت عمومی و ارتقای کیفیت نان به صورت مستمر انجام می‌شود و نتایج ثبت‌شده بیانگر بهبود شاخص‌های کیفی در این واحدها است.

وی ادامه داد: سال گذشته در بررسی مصرف جوش‌شیرین نانوایی‌های سطح استان مرکزی، 2431 مورد ارزیابی و کنترل انجام شد که 99.4 درصد موارد در حد استاندارد گزارش شده و موارد مغایر نیز با اقدام قانونی و اصلاحی پیگیری شده است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی اظهار داشت: همچنین سال گذشته در شاخص میزان مصرف نمک در نانوایی‌ها نیز 2922 مورد نمونه‌برداری و ارزیابی انجام شد که 99.8 درصد نان‌های تولیدی در محدوده استاندارد و مطلوب قرار داشت.

مهرعلی به تداوم فرایند نظارت‌ها اشاره داشته و تصریح کرد: با وجود مطلوب بودن نتایج بررسی‌ها، نظارت‌ها کاهش نخواهد یافت و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، تذکر، اخطار، اعمال مقررات و معرفی به مراجع قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی به تعداد نانوایی‌های تحت‌پوشش این مجموعه اشاره کرده و بیان داشت: در حوزه زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی 900 واحد نانوایی فعال است. سال گذشته حدود 8000 بازرسی از این واحدها انجام و 950 اخطار بهداشتی صادر شد.

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