انفجارهای کنترلشده برای انهدام مهمات باقی مانده از جنگ در شیراز
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از اجرای انفجارهای کنترلشده طی ۴۸ ساعت آینده در شهر شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی گفت: این عملیات برای انهدام مهمات عمل نکرده باقی مانده از جنگ تحمیلی رژیمهای جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی در محدوده منطقه شهرداری منطقه دو انجام خواهد شد.
حسنی با اعلام جزئیات عملیات انهدام مهمات جنگی باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی، اظهارکرد: طی ۴۸ ساعت آینده و در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، چندین مرحله انفجار کنترلشده در شهر شیراز و برخی روستا های اطراف صورت میگیرد.
وی افزود: این عملیات با هدف امحای پرتابهها و گلولههای عملنکرده متعلق به رژیمهای جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی که از جنگ تحمیلی بر جای مانده، در محدوده بلوار مدرس و میدان محراب اجرا میشود.
سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس تصریح کرد: تمامی اقدامات با هماهنگی کامل نیروهای نظامی و دستگاه های امدادی انجام میشود و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.