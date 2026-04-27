سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری اعلام کرد:

دستگیری عامل میدانی گروهک سلطنت‌لب توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه ری

دستگیری عامل میدانی گروهک سلطنت‌لب توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه ری
سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه، موفق به دستگیری یکی از عناصر فعال میدانی گروهک سلطنت‌طلب شدند. این فرد با هدایت سرپل‌های خارج از کشور، با انجام اقدامات مجرمانه و تشویش اذهان عمومی، آرامش جامعه را بر هم زده بود.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به دستگیری فرد مذکور اشاره شده و آمده است: سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان ری، در فرایند یک عملیات اطلاعاتی و امنیتی دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عناصر میدانی شبکه ضدامنیتی وابسته به گروهک سلطنت‌طلب شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این فرد سابقه فعالیت‌های مجرمانه علیه امنیت ملی در کارنامه خود دارد. با هدایت و پشتیبانی فکری و عملیاتی سرپل‌هایی در خارج از کشور، اقدام به طراحی و اجرای اقداماتی با هدف تشویش اذهان عمومی، انتشار اخبار کذب و برهم زدن آرامش روانی جامعه در فضای مجازی کرده بود.

سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری در اطلاعیه خود به اعترافات فرد دستگیری شده اشاره کرده و در این خصوص آورده است: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های اولیه به همکاری با شبکه سلطنت‌طلبی و دریافت دستورات عملیاتی برای ایجاد ناامنی و القای یأس و ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم اعتراف کرده است.

در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری به روند قضایی پرونده فرد مذکور اشاره شده و آمده است: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب، در اختیار مراجع قضایی این شهرستان قرار گرفته است. در این راستا تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی این فرد نیز ادامه دارد.

