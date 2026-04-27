به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به دستگیری فرد مذکور اشاره شده و آمده است: سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان ری، در فرایند یک عملیات اطلاعاتی و امنیتی دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از عناصر میدانی شبکه ضدامنیتی وابسته به گروهک سلطنت‌طلب شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: این فرد سابقه فعالیت‌های مجرمانه علیه امنیت ملی در کارنامه خود دارد. با هدایت و پشتیبانی فکری و عملیاتی سرپل‌هایی در خارج از کشور، اقدام به طراحی و اجرای اقداماتی با هدف تشویش اذهان عمومی، انتشار اخبار کذب و برهم زدن آرامش روانی جامعه در فضای مجازی کرده بود.

سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری در اطلاعیه خود به اعترافات فرد دستگیری شده اشاره کرده و در این خصوص آورده است: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های اولیه به همکاری با شبکه سلطنت‌طلبی و دریافت دستورات عملیاتی برای ایجاد ناامنی و القای یأس و ناامیدی در میان اقشار مختلف مردم اعتراف کرده است.

در اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه شهرستان ری به روند قضایی پرونده فرد مذکور اشاره شده و آمده است: پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم متناسب، در اختیار مراجع قضایی این شهرستان قرار گرفته است. در این راستا تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر همدستان احتمالی این فرد نیز ادامه دارد.

