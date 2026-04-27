آسیب‌دیدگی 170 واحد تولیدی و صنعتی استان قم در جنگ / خسارت‌ها 120 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم گفت: در ایام جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان، 170 واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی این استان آسیب جدی دید. میزان خسارت‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صنعتی استان بیش از 120 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. جبران این خسارت‌ها بسیار مهم تلقی شده و نیازمند حمایت همه‌جانبه از صنعتگران و تولیدکنندگان است.

به گزارش ایلنا، وحید آشتیانی به حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در شهرک‌های صنعتی استان اشاره داشته و افزود: از مهمترین مناطق غیرنظامی استان قم که در جنگ‌ رمضان بارها مورد تجاوز دشمن قرار گرفت، شهرک‌های صنعتی این استان بود. در این حملات واحدهای تولیدی و صنعتی متعددی دچار آسیب شدند که 170 مورد آن بسیار جدی بود و خسارت قابل توجهی برجای گذاشت.

وی ادامه داد: مسئولان و کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم تلاش کردند تا با حضور میدانی در صحنه در کنار بهره‌برداران واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب دیده باشند. آسیب‌های وارد شده به واحدهای این استان در بخش‌های مختلف بوده که شامل سازه و ساختمان، تجهیزات مورد استفاده در خط تولید، دستگاه‌های تولید و تأمین برق و دیگر موارد مؤثر در جریان فعالیت واحدهای مذکور می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم اظهار داشت: تاکنون آیین‌نامه اجرایی برای جبران خسارات تدوین نشده، اما موارد و روش‌های حمایتی مختلف برای کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران در دست بررسی است. امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و تمامی بخش‌های تأثیرگذار به زودی شاهد تدوین آیین‌نامه و کمک نظام‌مند به بهره‌برداران واحدهای آسیب‌دیده باشیم.

