توزیع بیش از ۴۲۰۰ تن گوشت مرغ در هرمزگان با هدف ثبات بازار و پایداری امنیت غذایی
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تامین و توزیع پایدار گوشت مرغ در فروردینماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: این روند با هدف تامین امنیت غذایی و حفظ ثبات بازار استان با جدیت دنبال میشود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی جامعی با اعلام این خبر افزود: در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرفکنندگان در نخستین ماه سال جاری، مجموعاً ۴ هزار و ۲۳۱ تن گوشت مرغ در سطح استان هرمزگان توزیع شده است.
وی تصریح کرد: از این مقدار، ۴ هزار و ۶۰ تن گوشت مرغ گرم و ۱۷۱ تن نیز گوشت مرغ منجمد بوده که با نظارت این سازمان و با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به کالاهای اساسی در شبکههای توزیع عرضه گردیده است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به راهبردهای این سازمان، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی جهاد کشاورزی، استمرار جریان تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات احتمالی است تا ضمن حفظ پایداری در امنیت غذایی استان، رفاه حال هموطنان به بهترین شکل تامین گردد.