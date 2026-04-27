توزیع بیش از ۴۲۰۰ تن گوشت مرغ در هرمزگان با هدف ثبات بازار و پایداری امنیت غذایی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی جامعی با اعلام این خبر افزود: در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان در نخستین ماه سال جاری، مجموعاً ۴ هزار و ۲۳۱ تن گوشت مرغ در سطح استان هرمزگان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: از این مقدار، ۴ هزار و ۶۰ تن گوشت مرغ گرم و ۱۷۱ تن نیز گوشت مرغ منجمد بوده که با نظارت این سازمان و با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به کالاهای اساسی در شبکه‌های توزیع عرضه گردیده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به راهبردهای این سازمان، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی جهاد کشاورزی، استمرار جریان تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات احتمالی است تا ضمن حفظ پایداری در امنیت غذایی استان، رفاه حال هموطنان به بهترین شکل تامین گردد.

