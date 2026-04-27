توزیع بیش از ۴۲۰۰ تن گوشت مرغ در هرمزگان با هدف ثبات بازار و پایداری امنیت غذایی

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از تامین و توزیع پایدار گوشت مرغ در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: این روند با هدف تامین امنیت غذایی و حفظ ثبات بازار استان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، علی جامعی با اعلام این خبر افزود: در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای مصرف‌کنندگان در نخستین ماه سال جاری، مجموعاً ۴ هزار و ۲۳۱ تن گوشت مرغ در سطح استان هرمزگان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: از این مقدار، ۴ هزار و ۶۰ تن گوشت مرغ گرم و ۱۷۱ تن نیز گوشت مرغ منجمد بوده که با نظارت این سازمان و با هدف تسهیل دسترسی عموم مردم به کالاهای اساسی در شبکه‌های توزیع عرضه گردیده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به راهبردهای این سازمان، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی جهاد کشاورزی، استمرار جریان تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از نوسانات احتمالی است تا ضمن حفظ پایداری در امنیت غذایی استان، رفاه حال هموطنان به بهترین شکل تامین گردد.

پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
