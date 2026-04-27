دستگیری قاتلان متواری در شهرستان سراوان

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به روند دستگیری قاتلان متواری این جنایت از سوی پلیس اشاره شده و در این خصوص آمده است: مأموران پلیس شهرستان سراوان با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند این قاتلان متواری را پس از چند ماه زندگی مخفیانه دستگیر کنند.‌

پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه فوق عنوان کرده است: این قاتلان به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی عنوان کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

