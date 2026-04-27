پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان:

دستگیری قاتلان متواری در شهرستان سراوان

دستگیری قاتلان متواری در شهرستان سراوان
پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی وقوع قتل یکی از شهروندان این استان با اسلحه سرد و متواری شدن قاتلان در یکی از مناطق شهرستان سراوان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به روند دستگیری قاتلان متواری این جنایت از سوی پلیس اشاره شده و در این خصوص آمده است: مأموران پلیس شهرستان سراوان با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند این قاتلان متواری را پس از چند ماه زندگی مخفیانه دستگیر کنند.‌

پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان سیستان و بلوچستان در اطلاعیه فوق عنوان کرده است: این قاتلان به بزه انتسابی خود اعتراف کرده و انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را اختلافات شخصی عنوان کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید