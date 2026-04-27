افزایش ۱۲ درصدی تلفات ناشی حوادث کار در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، علی عباسی با بیان اینکه از این موارد ۸۷نفر متاهل و ما بقی مجرد هستند ،افزود : بر اساس آمارهای موجود در سال گذشته سقوط از بلندی با ۷۱ فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می دهد، جسم سخت با ۲۴، برق گرفتگی با ۱۸ و سایر با ۹ فوتی در رتبه های بعدی مرگ بر اثر حوادث کار قرار دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود: در سال گذشته بیشترین مرگ‌های ناشی از حوادث کار با ۱۶مورد در مرداد و بهمن ماه و کمترین آن در فروردین با ۴ فوتی ثبت شده‌ است.

این مقام اجرایی استان تصریح کرد : طی این مدت شهرستان‌های ساری با ۱۷ ، آمل با ۱۵ و نوشهر با ۱۰ با فوتی به ترتیب بیشترین و شهرستان‌های جویبار و محمودآباد هر کدام با یک فوتی کمترین موارد مرگ بر اثر حوادث کار را داشتند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران به تفکیک سن متوفیان گفت: بیشترین سن مربوط به افراد ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۸ فوتی و سنین بیش از ۶۰ سال با ۸ فوتی کمترین آمار گزارش شده است.

عباسی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان در سال گذشته (هزار و چهارصد و چهار) ۸۷۶ (۸۰۷ مرد و ما بقی زن ) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش داشت.

عضو شورای قضایی استان ارزش نهادن به جان انسانها ، داشتن برنامه ایمنی در کار ، رعایت استاندارد‌ها و قوانین مربوطه ، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهم‌ترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.

