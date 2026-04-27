فارس، پایتخت گل محمدی ایران شد/ آغاز برداشت از ۷ هزار هکتار باغ

به گزارش ایلنا، ابوالفضل زمانی بیان کرد: برداشت گل محمدی از اواسط اسفندماه آغاز شده است و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی سال جاری و پراکنش و میزان بارندگی‌های سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود در بهار امسال بیش از ۱۵ هزار تن گل از گلستان‌های استان فارس برداشت شود.

زمانی فرد با اشاره به گستره کشت این محصول در فارس اظهار کرد: از مجموع ۳۷ شهرستان استان فارس، ۲۳ شهرستان پتانسیل تولید گل محمدی را دارند که در این میان، شهرستان‌های داراب و فیروزآباد به عنوان قطب‌های تولید گل محمدی استان شناخته می‌شوند.

وی دشت لایزنگان داراب را یکی از ظرفیت‌های شاخص در این حوزه دانست و افزود: دشت لایزنگان داراب به لحاظ وسعت سطح زیر کشت و کیفیت ممتاز گل محمدی، از شهرت جهانی برخوردار است و نقش مهمی در تثبیت جایگاه فارس در تولید این محصول دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: استمرار بارش‌های مؤثر، مدیریت صحیح باغ‌ها و توسعه سطح زیر کشت، از مهم‌ترین عوامل افزایش تولید گل محمدی در استان فارس در سال جاری است.

