پرواز های فرودگاه ارومیه به تهران از سر گرفته می شود

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌غربی از برقراری دوباره پرواز در مسیر تهران–ارومیه–تهران خبر داد و گفت: این پروازها از روز دوشنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا، عظیم طهماسبی  افزود: پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور انجام خواهد شد و شامل مسیر رفت و برگشت میان ارومیه و تهران است.

وی یادآوری کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز رفت ساعت ۷:۳۰ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام می‌شود و پرواز بازگشت نیز در همان روز، ساعت ۹:۳۰ از ارومیه به سمت تهران انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
