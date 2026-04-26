پرواز های فرودگاه ارومیه به تهران از سر گرفته می شود
کد خبر : 1778469
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی از برقراری دوباره پرواز در مسیر تهران–ارومیه–تهران خبر داد و گفت: این پروازها از روز دوشنبه، هفتم اردیبهشتماه از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا، عظیم طهماسبی افزود: پروازهای این مسیر توسط شرکت هواپیمایی ایرانایرتور انجام خواهد شد و شامل مسیر رفت و برگشت میان ارومیه و تهران است.
وی یادآوری کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پرواز رفت ساعت ۷:۳۰ صبح از تهران به مقصد ارومیه انجام میشود و پرواز بازگشت نیز در همان روز، ساعت ۹:۳۰ از ارومیه به سمت تهران انجام خواهد شد.