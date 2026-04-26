بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی جدیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به تمایل کشور ترکیه برای گسترش روابط تجاری با ایران، افزود: کشور ترکیه، آذربایجان‌غربی را شاهراه اتصال به آسیا و چین دانسته و ضروری است طرح جامع مرز بازرگان و سایر مبادی مرزی استان، متناسب با جایگاه منطقه‌ای اجرا و بسترهای لازم برای بهره‌برداری اقتصادی حداکثری فراهم شود.

وی همچنین با نقد عملکرد برخی نهادهای مالی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: بانک‌های عامل استان باید در پرداخت تسهیلات مربوط به مسکن، ازدواج، سرمایه‌گذاری و به‌ویژه اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، با جدیت و شتاب بیشتری عمل کنند تا مطالبات مردمی و نیازهای بخش تولید در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های مغفول صنعتی در سطح استان نیز اشاره کرده و افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید آرد در استان حدود سه برابر نیاز داخلی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این پتانسیل تولیدی برای ارزآوری و تقویت اقتصاد منطقه به‌درستی استفاده شود.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیارات اجرایی، اضافه کرد: دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی باید استعلام از مرکز را به حداقل رسانده و فرآیند تصمیم‌گیری‌ها را در داخل استان نهایی کنند.

وی در پایان حمایت از تشکل‌ها و انجمن‌های تولیدی و صنعتی را ضروری دانسته و افزود: با میدان دادن به بخش غیردولتی، مسیر افزایش تولید و توسعه همه‌جانبه هموار خواهد شد.

انتهای پیام/