به گزارش ایلنا، جواد جواهری به تشریح وضعیت بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: الگوی شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا در اواخر زمستان و اوایل بهار به شکل افزایشی است. در بهار سال جاری نیز این روند افزایشی در استان مشاهده شده است.

وی به گروه‌های در معرض خطر اشاره کرده و ادامه داد: موارد شدید بیماری نیازمند بستری در بیمارستان‌ها هستند. گروه‌های پرخطر شامل افراد با نقص سیستم ایمنی، بیماران زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی، دیابتی، افراد تحت شیمی درمانی، زنان باردار و سالمندان در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: آمار دقیقی از تعداد بستری‌ها در دسترس نیست. بر اساس نمونه‌گیری‌های انجام شده، حدود 5 تا 6 درصد موارد مثبت گزارش شده که این نشان‌دهنده شروع یک موج بیماری نیست، اما نیازمند توجه و رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

جواهری تصریح کرد: حدود 6 درصد از موارد نمونه‌گیری شده در این استان مثبت هستند که این میزان کمی بالاتر از متوسط کشوری است. خوشبختانه 90 تا 95 درصد موارد بیماری خفیف بوده و به صورت سرپایی درمان می‌شوند. همچنین این بیماران با رعایت توصیه‌های بهداشتی در منزل بهبود می‌یابند.

وی به وضعیت امکانات درمانی استان مرکزی برای بیماران اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: امکانات و ظرفیت‌های درمانی این استان برای پاسخگویی به مراجعان و بیماران کافی است و با مشکل خاصی در این حوزه مواجه نیستیم. چرا که درصد کمی از بیماران نیاز به بستری پیدا می‌کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماری اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: رعایت فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست‌ها و بینی و همچنین پرهیز از دست دادن و روبوسی برای کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت است.

جواهری ابراز داشت: با رعایت این موازین بهداشتی، می‌توان شدت و گستردگی شیوع بیماری را در جامعه کاهش داد. با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا آمار بیماری‌ها کاهشی خواهد شد. امیدواریم با رعایت توصیه‌های بهداشتی، بتوانیم شدت شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا را در سطح استان کنترل کنیم.

