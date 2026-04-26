معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
روند افزایشی بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در استان مرکزی / حدود 5 تا 6 درصد موارد مثبت گزارش شده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به افزایش بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در استان اشاره کرده و گفت: دید و بازدیدهای ایام نوروز عامل اصلی روند افزایشی بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در این استان است. مراکز درمانی استان برای پاسخگویی به بیماران در آمادگی کامل قرار دارند.
به گزارش ایلنا، جواد جواهری به تشریح وضعیت بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه افزود: الگوی شیوع بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا در اواخر زمستان و اوایل بهار به شکل افزایشی است. در بهار سال جاری نیز این روند افزایشی در استان مشاهده شده است.
وی به گروههای در معرض خطر اشاره کرده و ادامه داد: موارد شدید بیماری نیازمند بستری در بیمارستانها هستند. گروههای پرخطر شامل افراد با نقص سیستم ایمنی، بیماران زمینهای مانند بیماریهای قلبی، دیابتی، افراد تحت شیمی درمانی، زنان باردار و سالمندان در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: آمار دقیقی از تعداد بستریها در دسترس نیست. بر اساس نمونهگیریهای انجام شده، حدود 5 تا 6 درصد موارد مثبت گزارش شده که این نشاندهنده شروع یک موج بیماری نیست، اما نیازمند توجه و رعایت پروتکلهای بهداشتی است.
جواهری تصریح کرد: حدود 6 درصد از موارد نمونهگیری شده در این استان مثبت هستند که این میزان کمی بالاتر از متوسط کشوری است. خوشبختانه 90 تا 95 درصد موارد بیماری خفیف بوده و به صورت سرپایی درمان میشوند. همچنین این بیماران با رعایت توصیههای بهداشتی در منزل بهبود مییابند.
وی به وضعیت امکانات درمانی استان مرکزی برای بیماران اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: امکانات و ظرفیتهای درمانی این استان برای پاسخگویی به مراجعان و بیماران کافی است و با مشکل خاصی در این حوزه مواجه نیستیم. چرا که درصد کمی از بیماران نیاز به بستری پیدا میکنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماری اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: رعایت فاصلهگذاریهای اجتماعی، استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دستها و بینی و همچنین پرهیز از دست دادن و روبوسی برای کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت است.
جواهری ابراز داشت: با رعایت این موازین بهداشتی، میتوان شدت و گستردگی شیوع بیماری را در جامعه کاهش داد. با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا آمار بیماریها کاهشی خواهد شد. امیدواریم با رعایت توصیههای بهداشتی، بتوانیم شدت شیوع بیماریهای تنفسی و آنفلوآنزا را در سطح استان کنترل کنیم.