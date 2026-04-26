بیش از ۷۹۰۰۰ هکتار از اراضی آذربایجان غربی زیر کشت حبوبات می رود/اختصاص رتبه سوم کشور در کشت نخود به استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، از اجرای طرح توسعه کشت حبوبات دیم در سطح ۷۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق امنیت غذایی پایدار و ارتقاء سرانه پروتئین خانوار برشمرد.
به گزارش ایلنا، محمد رضا اصغری با تأکید بر اهمیت حبوبات در زنجیره تأمین غذای جامعه و نقش حیاتی آن در تناوب زراعی اراضی دیم، به جایگاه برجسته استان در تولید حبوبات اشاره کرد و گفت: آذربایجانغربی در حال حاضر رتبه سوم کشور را در تولید نخود به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای اخیر، بر ضرورت بازنگری در زمانبندی کشتها تأکید کرد و افزود: انتقال تاریخ کشت از فصل بهاره به پاییزه و انتظاری، فرصتی مغتنم برای بهرهبرداری حداکثری از بارشهای فصلی و بهبود راندمان تولید است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، کشاورزان را به استفاده از ارقام جدید و پربازده نخود دیم پاییزه و انتظاری شامل ارقام آنا، زرین، برکت، آتا، سعید، اروم ۱ و ۲ و ارقام عدس دیم سنا و بیلهسوار فراخواند و این ارقام را ضامن افزایش عملکرد و سودآوری در مزارع دانست.
اصغری، مدرنسازی فرآیندهای تولید را از اولویتهای سازمان عنوان کرد و توسعه مکانیزاسیون در مزارع حبوبات را راهکاری اساسی برای کاهش هزینههای تولید، بهینهسازی روشهای کشت و ارتقاء بهرهوری معرفی کرد.
وی بر لزوم استفاده از ادوات نوین مانند خاک ورزهای مرکب در اراضی دیم ، کاشت مکانیزه با فواصل استاندارد (۲۵×۵۰ یا ۵۰×۵۰ سانتیمتر) و همچنین مبارزه مکانیزه با علفهای هرز و برداشت مکانیزه محصول تأکید کرد.
اصغری، همچنین به لزوم تغذیه علمی و اصولی مزارع اشاره کرد و افزود: تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، بهویژه کودهای فسفاته و ازته، طبق توصیههای مرکز تحقیقات کشاورزی استان، از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تولید حبوبات محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: از مجموع سطح زیر کشت حبوبات در سال زراعی جاری، ۵ هزار و ۴۴۱هکتار نخود و عدس دیم پاییزه، و۱۳ هزار و ۵۶۴ هکتار نخود و عدس دیم به روش انتظاری و مابقی به صورت بهاره کشت شده و در برخی مناطق در حال کشت است.
اصغری توسعه کشتهای پاییزه و انتظاری و افزایش ضریب مکانیزاسیون در کشت حبوبات را نویدبخش دستیابی به رکوردهای چشمگیر در تولید این محصول استراتژیک در استان و کشور عزیزمان ایران دانست.