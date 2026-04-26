بازداشت عاملان تیراندازی به تجمعات مردمی در شهر کرمان / مجروحیت 2 مرد و یک دختر خردسال

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان در اداره‌کل اطلاعات استان کرمان در فرایند سلسله اقدامات اطلاعاتی - عملیاتی و مجاهدت‌های خاموش و شبانه‌روزی، با بهره‌گیری از همکاری و هم‌افزایی برادران خود در سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی و دادگستری استان کرمان، موفق به شناسایی و دستگیری ضربتی تروریست اصلی عامل تیراندازی به مردم قهرمان حاضر در تجمعات شبانه میدان آزادی کرمان و 3 عامل همدست او، شامل 2 مرد و یک زن شدند.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود به ماهیت وابستگی این تروریست‌ها و همچنین اسلحه‌ها و مهمات کشف شده از آنها اشاره کرده و در این خصوص آورده است: اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که این تروریست‌های دستگیر شده به گروهک سلطنت‌طلب تحت مدیریت رژیم کودک‌کش صهیونیستی وابستگی دارند. از این تیم تروریستی چند قبضه سلاح گرم، سلاح‌های شکاری، مقادیر قابل توجهی فشنگ و مهمات و همچنین سازه‌های انفجاری کشف و ضبط شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: سربازان گمنام امام زمان در برابر مردم شریف کرمان، متواضعانه تعظیم می‌کنند که حوادث پیشگفته نه تنها به کاهش حضور آنها در این گردهمایی‌ها نیانجامید، بلکه موجب افزایش حضور حماسی و دشمن‌شکن آنها شده است. فرزندان شما اداره‌کل اطلاعات استان، ضمن تقاضای دعا برای موفقیت در رویایی مستمر با ایادی اردوگاه کفر و ظلم و تروریسم، انتظار دارند همانند گذشته آنها را در این رویارویی مداوم، از طریق شماره 113 یاری فرمایید.

