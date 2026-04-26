قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت سکه و طلا امروز در بازار با ثبات قیمی همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۵ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۶۹ میلیون تومان
نیم سکه ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان در حال معامله است.
انس جهانی به ۴۷۱۸ دلار رسیده و هر دلار در بازار ایران نیز ۱۵۴ هزار تومان قیمت دارد.