شمارش بیش از هزار بوته «سوسن چلچراغ» در شهرستان رودبار

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش محیط زیست گیلان از شمارش بیش از هزار بوته «سوسن چلچراغ» در منطقه داماش رودبار خبر داد و گفت: این گیاه نادر از نیمه دوم خرداد گل می‌دهد.

به گزارش ایلنا از رودبار، حسین علی‌نژاد گفت: بر اساس آخرین پایش میدانی انجام‌شده و وضعیت مطلوب رویشگاه سوسن چلچراغ در منطقه داماش رودبار، تاکنون بیش از هزار بوته از این گیاه نادر در منطقه ییلاقی این شهرستان شمارش شده است.

وی با اشاره به ثبت ملی این اثر طبیعی، افزود: شرایط اقلیمی هفته‌های اخیر به رشد مطلوب این گیاه کمک کرده و افزایش دمای روز‌های گذشته موجب تسریع در روند رشد و بهبود کیفیت بوته‌ها شده است. 

رئیس اداره نظارت بر حیات‌وحش محیط زیست گیلان با بیان اینکه گل‌دهی سوسن چلچراغ از نیمه دوم خردادماه آغاز می‌شود، گفت: سوسن چلچراغ یکی از ۴ اثر طبیعی ملی گیلان است که در ارتفاعات روستای داماش شهرستان رودبار رشد می‌کند و هر سال علاقه‌مندان طبیعت را از سراسر کشور برای مشاهده این پدیده کم‌نظیر به خود جذب می‌کند. 

حسین علی نژاد افزود: پایش‌های مستمر از رویشگاه این گیاه نادر تا زمان اوج گل‌دهی ادامه خواهد داشت و آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت این گونه منحصر‌به‌فرد در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

