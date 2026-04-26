مدیر عامل آبفا فارس خبرداد:
بازگشت بالغ بر ۹۰۳ هزار متر مکعب آب به چرخه مصرف قانونی
مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۴ هزار و ۷۸۶ فقره تخلف در برداشت غیرقانونی آب، انشعاب و شیر برداشتهای غیرمجاز در استان شناسایی و به انشعاب مجاز تبدیل شده است که بر همین اساس بالغ بر ۹۰۳ هزار متر مکعب آب به چرخه مصرف قانونی بازگشت.
به گزارش ایلنا، علی شبانی با بیان اینکه انشعابهای غیرمجاز موجب تضییع حقوق مشترکین قانونی میگردد، گفت: براساس آمار، تیم شناسایی انشعابات غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ موفق به شناسایی و تبدیل حدود ۶ هزار و ۸۶۴ فقره انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز و نیز شناسایی قریب به هفت هزار و ۹۲۲ مورد تخلف و برداشت غیرمجاز از شبکههای آبرسانی گردیده است.
به گفتهی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در سال گذشته با شناسایی و قطع انشعابهای غیرقانونی یا برداشتهای غیرمجاز، ۹۰۳ هزار متر مکعب آب برابر با ۲۸۰ هزار و ۴۷۳ مترمکعب در شبانه روز به چرخه مصرف قانونی بازگشت و متخلفین نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی ادامه داد: با جمعآوری انشعابات غیرقانونی (سرقت آب) مشکل ۶ هزار و ۲۷۱ مشترک آب شرب در مناطقی که به علت تخلفات صورت گرفته دچار مشکل کمآبی بودند، مرتفع شده است.
گفتنی است، این مقدار آب که به چرخه مصرف قانونی بازگشته است، معادل مصرف ۶ هزار و ۲۷۱ خانوار میباشد.