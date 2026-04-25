ترخیص ۲۰۰۰ تن کالای اساسی از گمرک تمرچین آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، بهرام انصاری اظهار کرد: این کالاهای اساسی شامل برنج، حبوبات، لاستیک خودروهای صنعتی و سایر اقلام بود که ارزش آنها در مجموع یک میلیون ۱۲۰ هزار دلار بود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد در بررسی کالاهای اساسی افزود: با هدف تسریع در ترخیص این اقلام، فرایند بررسی و کارشناسی کالاها از حالت «مجازی کشوری» خارج شده و منبعد توسط کارشناسان مستقر در گمرک تمرچین انجام می‌شود که این اقدام نقشی کلیدی در کاهش محسوس زمان ترخیص ایفا خواهد کرد.

مدیرکل گمرک تمرچین گفت: همچنین پیگیری‌های لازم جهت اخذ مجوزها از سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد تا فرایند تعیین تکلیف کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

انصاری مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر

وی با اشاره به اینکه تمامی رویه های تجاری و مسافری در این گمرک در حال انجام است افزود: هم اکنون روزانه بیش از ۲ هزار نفر مسافر داخلی و خارجی از این گمک تردد می کنند.

وی در خصوص ترانزیت کالا نیز گفت: هم اکنون به طور میانگین در زمینه ترانزیت داخلی و خارجی روزانه بیش از ۱۵۰ دستگاه تریلی از این گمرک ترخیص می شوند و در زمینه واردات کالا از طریق رویه کولبری نیز ۲۰ کامیون کالا وارد می شود.

وی اظهار کرد: در قالب صادرات کالا ۲۳۰ تا ۲۵۰ کامیون عراقی (تخلیه و بارگیری) را با نظارت ماموران گمرکی انجام می شود و تسهیل کارها در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص نصب دستگاه ایکس ری کامیون نیز گفت: قرارداد احداث ساختمان و تجهیز گمرک تمرچین به دستگاه ایکس‌ری با یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی منتقد شد و اکنون در مرحله احداث ساختمان و سوله قرار دارد.

مدیرکل گمرک تمرچین پیرانشهر گفت: با نصب و راه‌اندازی این دستگاه، فرآیند تشریفات گمرکی در تمرچین به میزان قابل توجهی تسریع می شود.

