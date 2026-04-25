نخستین جشنواره ملی لباسهای محلی اقوام ایرانزمین در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری نخستین جشنواره ملی لباسهای محلی اقوام ایرانزمین به میزبانی این استان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حیدر صادقی امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: آموزش و توسعه منابع انسانی شاغل در صنایعدستی بهویژه لباسهای محلی اقوام را راهبردی کلیدی برای توسعه پایدار این حوزه می باشد که در تولیدکنندگان برای ماندگاری در عرصه مد و لباس ایجاد انگیزه می کند.
وی افزود: این راهبرد از طریق برنامههای آموزشی، ترویجی و جشنوارهها پیگیری میشود. صادقی بیان کرد: به همین منظور، دبیرخانه دائمی نخستین جشنواره ملی لباسهای محلی اقوام ایرانزمین در ادارهکل میراثفرهنگی استان تشکیل و فعال خواهد شد تا این رویداد سالانه استمرار یابد.
وی اهداف جشنواره را شامل ایجاد انگیزه در صنعتگران، تعامل کنشگران مد و لباس (طراحان، تولیدکنندگان، تاجران و غیره)، توسعه کمی و کیفی لباسهای محلی، بررسی مشکلات تولید و بازاریابی، شناسایی ظرفیتها، تبادل تجربیات، شادیافزایی و معرفی فناوریهای نوین برشمرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی، به مدت ۴ روز در شهریورماه سال جاری به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.