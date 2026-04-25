رئیس پلیس راه قزوین:
کشاورزان در فصل بهار نکات ایمنی تردد تراکتور را رعایت کنند
رئیس پلیس راه استان قزوین با اشاره به افزایش تردد تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی در جادههای روستایی همزمان با فصل بهار، بر ضرورت استفاده از تجهیزات هشداردهنده، پرهیز از حمل سرنشین اضافی و رعایت حق تقدم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ «حسین تقیخانی» به تشریح مهمترین توصیههای ایمنی برای کشاورزان پرداخت و گفت: تراکتورها و ادوات کشاورزی بهتر است در ساعات روز و در مسیرهای مشخصشده تردد کنند و از ورود به آزادراهها و جادههای پرتردد خودداری شود.
وی نصب علائم هشداردهنده، چراغ عقب، رفلکتور (شبرنگ) و پرچم قرمز در انتهای بار یا ادوات یدککشیدهشده را الزامی دانست و از کشاورزان خواست از سوار کردن افراد اضافی، بهویژه کودکان، در قسمت یدک خودرو جداً پرهیز کنند.
رئیس پلیس راه استان قزوین با تأکید بر رعایت آداب رانندگی در جاده، تصریح کرد: هنگام تردد در جادههای روستایی یا بینروستایی حتماً در سمت راست مسیر و در شانه راه حرکت کنید. همچنین مهار صحیح بار، رعایت حق تقدم عبور هنگام ورود به معابر شریانی، پرهیز از رانندگی بدون گواهینامه و بیمه شخص ثالث از دیگر الزامات مهم است.
تقیخانی در ادامه به رانندگان سایر خودروها نیز توصیه کرد هنگام مواجهه با تراکتورها و ادوات کشاورزی با حوصله و احتیاط کامل عبور کرده و از سبقتهای ناایمن بپرهیزند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ایمنی جادهها با مشارکت همگانی محقق میشود، خاطرنشان کرد: کشاورزان عزیز با رعایت این نکات ساده اما حیاتی، میتوانند بهاری ایمن و پربار را تجربه کنند.