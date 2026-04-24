به گزارش ایلنا، هواشناسی مازندران با انتشار هشدار دریایی شماره ۶، اعلام کرد که به دلیل استقرار جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، دریای خزر از صبح شنبه (۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) تا اواخر وقت یکشنبه (۶ اردیبهشت) طوفانی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق ساحلی تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل تا ۴۳ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود. این تلاطم جوی باعث افزایش ارتفاع موج تا ۱.۶ متر در نزدیکی ساحل و بیش از ۱.۹ متر در مناطق فراساحلی خواهد شد.

هواشناسی مازندران تأکید کرده است که به دلیل مخاطراتی همچون احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری، هرگونه فعالیت صیادی، قایق‌رانی و ورزش‌های آبی در این دو روز ممنوع است. همچنین توصیه شده است که تردد شناورهای بزرگ با احتیاط کامل صورت گیرد و تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های بنادر و تأسیسات ساحلی اندیشیده شود.

