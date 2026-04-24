پرداخت ۱۳ میلیارد تومان خسارت بناهای آسیب دیده از جنگ در استان

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز جمعه چهارم اردیبهشت ماه در جلسه کمیته خیرین ستاد بازسازی واحدهای آسیب دیده جنگ اخیر افزود: این اعتبار به یک هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان این استان پرداخت شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تاکنون در حوزه ودیعه مسکن از ۱۱۰ نفری که در سامانه ثبت‌نام داشته، ۹۹ نفر معادل ۹۰ درصد این مبلغ را دریافت کرده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان اظهار کرد: تجهیز هرچه سریع‌تر این واحدهای مسکونی در اولویت و دستور کار قرار دارد تا با تحویل مجموعه لوازم خانگی ضروری، زمینه بازگشت آرامش به زندگی این خانواده‌ها فراهم شود.

مجیدی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای جلب مشارکت مردم تصریح کرد: از خیرین و مردم انتظار می‌رود در تامین هزینه لوازم خانگی مورد نیاز این منازل مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: در این راستا از همه شهروندان دعوت می‌شود در صورت تمایل به انجام امور خداپسندانه، به پویش کمک برای بازسازی واحدهای مسکونی و تامین تجهیزات و لوازم خانگی بپیوندند و دولت را در این کار ارزشمند یاری دهند.

