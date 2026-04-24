معاون استاندار گلستان خبرداد:
توسعه کشت گیاهان دارویی؛ مسیر ایجاد ارزش افزوده و بهرهبرداری پایدار از اراضی شیبدار استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی؛ مسیر ایجاد ارزش افزوده و بهرهبرداری پایدار از اراضی شیبدار گلستان است واستانداری آمادگی حمایت کامل از طرحهای تحقیقاتی، ترویجی و توسعهای جهاد دانشگاهی را دارد.
به گزارش ایلنا از گلستان، عبدالعلی کیانمهردر جریان بازدید از دهکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در گالیکش گفت: گلستان با داشتن ۱۵۰ هزار هکتار اراضی شیبدار، نیازمند تغییر الگوی کشت است و توسعه کشت گیاهان دارویی میتواند علاوه بر تثبیت خاک و پیشگیری از سیلاب، زمینه افزایش درآمد و پایداری اقتصادی کشاورزان را فراهم کند.
معاون اقتصادی استاندار بر اهمیت شکلگیری صنایع پاییندست در این حوزه تأکید کرد و گفت: ایجاد واحدهای فرآوری از جمله صنایع اسانسگیری، عصارهگیری و بستهبندی میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای منطقه ایجاد کرده و زنجیره تولید گیاهان دارویی را در استان تکمیل کند.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای ترویجی افزود: مزایای کشت گیاهان دارویی باید با زبان ساده و کاربردی به کشاورزان منتقل شود تا شاهد گسترش این الگو در سطح استان باشیم.
کیانمهر ضمن قدردانی از اقدامات جهاد دانشگاهی گلستان اعلام کرد: استانداری آمادگی حمایت کامل از طرحهای تحقیقاتی، ترویجی و توسعهای جهاد دانشگاهی را دارد.