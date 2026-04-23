قتل جوان 18 ساله در شهرستان ساوه / دستگیری قاتل در کمتری از 48 ساعت

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از محله‌های شهرستان ساوه بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: با حضور مأموران پلیس و بررسی صحنه مشخص شد تعدادی جوان به دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده و یکی از آنها مجروح و به بیمارستان منتقل می‌شود. مجروح به‌رغم تلاش پزشکان جان خود را از دست می‌دهد.

در این اطلاعیه آمده است: با تلاش مأموران کلانتری 12 و پلیس آگاهی شهرستان ساوه قاتل فراری که جوانی 17 ساله بود در کمتر از 48 ساعت پس از وقوع قتل شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده جهت تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.

