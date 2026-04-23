دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفتوگو با ایلنا؛
تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران باعث ناامنی روانی و شغلی کارگران شده است / هرگونه سوءمدیریت را به مجلس ارجاع میدهیم
دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به گزارشهای متعدد کارکنان صنعت پتروشیمی، خواستار توجه جدی هلدینگهای پتروشیمیایی به نحوه عملکرد مدیران عامل شرکتهای تابعه شد و هشدار داد که برخی مدیران با تصمیمات بیپایه و رفتارهای غیرمسئولانه موجب اضطراب، ناامنی روانی و بیثباتی در محیطهای کاری شدهاند و این مسئله در صورت تداوم، از طریق ظرفیتهای قانونی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.
قربان درویشی در گفتوگو با ایلنا در خوزستان، گفت: در شرایط حساس کنونی که صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و تأمین معیشت هزاران کارگر دارد، ضروری است هلدینگهای پتروشیمیایی نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه خود داشته باشند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از کارکنان، در برخی شرکتها رفتار و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران عامل، منجر به ایجاد فضای اضطراب، ناامنی روانی و بیثباتی شغلی میان کارگران شده است؛ امری که در تضاد با اصول مدیریت انسانی، بهرهوری و حفظ سرمایه انسانی قرار دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان تأکید کرد: چنین رویکردهایی نهتنها اثر منفی بر روحیه کارگران دارد، بلکه روند تولید و کار جمعی را نیز مختل میکند.
درویشی هشدار داد: چنانچه دستگاههای ناظر نسبت به این بحران مدیریتی واکنش و مداخله مؤثر نداشته باشند، خانه کارگر موضوع را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ظرفیتهای قانونی کشور پیگیری خواهد کرد تا از تضییع حقوق نیروی کار، و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.