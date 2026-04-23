قربان درویشی در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان، گفت: در شرایط حساس کنونی که صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و تأمین معیشت هزاران کارگر دارد، ضروری است هلدینگ‌های پتروشیمیایی نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود داشته باشند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از کارکنان، در برخی شرکت‌ها رفتار و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران عامل، منجر به ایجاد فضای اضطراب، ناامنی روانی و بی‌ثباتی شغلی میان کارگران شده است؛ امری که در تضاد با اصول مدیریت انسانی، بهره‌وری و حفظ سرمایه انسانی قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان تأکید کرد: چنین رویکردهایی نه‌تنها اثر منفی بر روحیه کارگران دارد، بلکه روند تولید و کار جمعی را نیز مختل می‌کند.

درویشی هشدار داد: چنانچه دستگاه‌های ناظر نسبت به این بحران مدیریتی واکنش و مداخله مؤثر نداشته باشند، خانه کارگر موضوع را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی کشور پیگیری خواهد کرد تا از تضییع حقوق نیروی کار، و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.

