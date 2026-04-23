خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا؛

تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران باعث ناامنی روانی و شغلی کارگران شده است / هرگونه سوءمدیریت را به مجلس ارجاع می‌دهیم

تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران باعث ناامنی روانی و شغلی کارگران شده است / هرگونه سوءمدیریت را به مجلس ارجاع می‌دهیم
کد خبر : 1776947
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اشاره به گزارش‌های متعدد کارکنان صنعت پتروشیمی، خواستار توجه جدی هلدینگ‌های پتروشیمیایی به نحوه عملکرد مدیران عامل شرکت‌های تابعه شد و هشدار داد که برخی مدیران با تصمیمات بی‌پایه و رفتارهای غیرمسئولانه موجب اضطراب، ناامنی روانی و بی‌ثباتی در محیط‌های کاری شده‌اند و این مسئله در صورت تداوم، از طریق ظرفیت‌های قانونی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

قربان درویشی در گفت‌وگو با ایلنا در خوزستان، گفت: در شرایط حساس کنونی که صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و تأمین معیشت هزاران کارگر دارد، ضروری است هلدینگ‌های پتروشیمیایی نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه خود داشته باشند.  

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از کارکنان، در برخی شرکت‌ها رفتار و تصمیمات غیرکارشناسی برخی مدیران عامل، منجر به ایجاد فضای اضطراب، ناامنی روانی و بی‌ثباتی شغلی میان کارگران شده است؛ امری که در تضاد با اصول مدیریت انسانی، بهره‌وری و حفظ سرمایه انسانی قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان تأکید کرد: چنین رویکردهایی نه‌تنها اثر منفی بر روحیه کارگران دارد، بلکه روند تولید و کار جمعی را نیز مختل می‌کند.  

درویشی هشدار داد: چنانچه دستگاه‌های ناظر نسبت به این بحران مدیریتی واکنش و مداخله مؤثر نداشته باشند، خانه کارگر موضوع را از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های قانونی کشور پیگیری خواهد کرد تا از تضییع حقوق نیروی کار، و آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید