استاندار آذربایجان شرقی:
اهمیت مدیریت محلهمحور / دیدن مردم، شنیدن مردم و حل مسئله از نزدیک
انتقاد از عملکرد شهرداری و شورای شهر را میتوان در فاصلهٔ میان «مدیریت متمرکز» و «واقعیتهای محلی» جستوجو کرد، آنچه که رییس جمهور بر آن تاکید دارد: «دیدن مردم، شنیدن مردم و حل مسئله از نزدیک».
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، هادی پاشاچینی نوشت: مدیریت محلهمحور از نگاه رئیسجمهور، فراتر از یک شعار مدیریتی، راهکاری برای بازگرداندن «مردم» به مرکز تصمیمگیری است.
در این نگاه، توسعهٔ شهری زمانی معنا پیدا میکند که مسائل از دل محلات استخراج شوند، نه از پشت میزهای اداری. پزشکیان بارها تأکید کرده " که اگر مدیران شهری واقعاً به دنبال حل مشکلات هستند، باید به جای تمرکز بر پروژههای نمایشی و کلان، به نیازهای روزمره و ملموس شهروندان در محلات توجه کنند".
در همین چارچوب، انتقاد از عملکرد شهرداری و شورای فعلی تبریز را میتوان در فاصلهٔ میان «مدیریت متمرکز» و «واقعیتهای محلی» جستوجو کرد.
یکی از نقدهای اساسی این است که بسیاری از تصمیمات شهری بدون مشارکت واقعی مردم اتخاذ میشوند و اولویتها الزاماً با نیازهای محلات همخوانی ندارند.
نتیجهٔ چنین رویکردی، شکلگیری پروژههایی است که هرچند از نظر ظاهری بزرگ هستند، اما تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی روزمرهٔ شهروندان ندارند.
رئیسجمهور با رویکردی صریح بر این نکته تأکید دارد که "مدیریت شهری باید پاسخگو، شفاف و در دسترس باشد".
از نظر وی، "شوراهای شهر نباید صرفاً به نهادهای تصمیمگیرنده از بالا تبدیل شوند، بلکه باید پل ارتباطی واقعی میان مردم و مدیریت شهری باشند". وقتی این نقش بهدرستی ایفا نشود، فاصلهٔ میان مردم و مدیران افزایش یافته و اعتماد عمومی آسیب میبیند.
در چنین شرایطی، مدیریت محلهمحور میتواند بهعنوان یک اصلاح ساختاری عمل کند؛ به این معنا که هر محله به یک واحد تصمیمساز تبدیل شود، مطالبات بهصورت دقیق احصا گردد و مدیران موظف به پاسخگویی مستقیم باشند.
این همان نقطهای است که مسعود پزشکیان بر آن تأکید دارد: «دیدن مردم، شنیدن مردم و حل مسئله از نزدیک».
در نهایت، پیام این تأکید و انتقاد روشن است: آیندهٔ تبریز در گرو تغییر نگاه مدیریتی است. بدون عبور از مدیریت متمرکز و حرکت بهسوی مشارکت واقعی مردم در سطح محلات، نه کارآمدی افزایش مییابد و نه رضایت عمومی شکل میگیرد. مدیریت محلهمحور، اگر جدی گرفته شود، میتواند این مسیر را اصلاح کند؛ اما اگر در حد شعار باقی بماند، تنها به فهرست وعدههای تکراری اضافه خواهد شد.
هادی پاشا چینی، ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری