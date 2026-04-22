هفت سد آذربایجان غربی سرریز شد/آغاز رهاسازی به سمت دریاچه ارومیه
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی گفت: از مجموع ۱۷ سد این استان، هفت سد سرریز شده و هماکنون آب آنها با دبیهای کنترلشده به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی میشود.
به گزارش ایلنا،مجید رستگاری اظهار کرد: در حال حاضر، مخازن سدهای استان ۷۴ درصد از ظرفیت کلی خود را پر کردهاند که این میزان معادل یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده است.
وی با اشاره به اینکه سدهای مهاباد، بوکان، سیلوه، کانیسیب و شهید قنبری به مرحله سرریز رسیده اند، افزود: عملیات رهاسازی این سدها نیز با توجه به وضعیت ورودی آب و نیازهای پاییندست آغاز شده و ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با بیان اینکه تاکنون ۳۷۵ میلیمتر بارندگی در استان ثبت شده است، اظهار کرد: به دنبال بارشهای قابل توجه اخیر، اغلب رودخانههای استان از جمله زرینه، سیمینه، گدار و مهاباد پرآب و خروشان شدهاند.
رستگاری ادامه داد: پرآب شدن این رودخانهها، علاوه بر تامین نیازهای کشاورزی و شرب مناطق مسکونی، نقش حیاتی در تغذیه سفرههای زیرزمینی و در نهایت، کمک به احیای اکوسیستم شکننده دریاچه ارومیه ایفا میکند.
وی همچنین بیان کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، میزان بارشهای اردیبهشتماه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیمتر خواهد بود و بدین ترتیب مجموع بارندگی سال جاری به بیش از ۴۵۰ میلیمتر میرسد، رقمی که حدود ۵۰ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت استان است.
رستگاری تاکید کرد: در حالی که سرریز سدها و پرآب شدن رودخانهها خبر خوشی برای کشاورزان، دامداران و محیط زیست منطقه است، اما مدیریت صحیح و پایدار منابع آب، بهویژه در فصل تابستان که مصرف آب افزایش مییابد، یک ضرورت انکارناپذیر است.