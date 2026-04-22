بازگشایی محور مسجدسلیمان به اندیکا تا عصر امروز
مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: با تلاش شبانهروزی راهداران، عملیات ریزشبرداری در محدوده چشمه گدار با سرعت در حال انجام است و این محور حداکثر تا عصر امروز بازگشایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی ریزش کوه ناشی از شرایط جوی در محدوده چشمهگدار، بلافاصله تیمهای عملیاتی و ماشینآلات سنگین راهداری به محل اعزام شدند.
بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تا رفع انسداد راه، رانندگان میتوانند از مسیر لالی - اندیکا به عنوان محور جایگزین استفاده کنند.
همچنین در حال حاضر عملیات پاکسازی و ایمنسازی مسیر بدون وقفه ادامه دارد و با توجه به حجم پیشرفت کار، پیشبینی میشود تردد در این محور تا عصر امروز به حالت عادی بازگردد.
محسن کجباف، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان تاکید کرد: هماستانیهای عزیز تا زمان اعلام بازگشایی رسمی، جهت تردد از مسیر جایگزین (لالی - اندیکا) استفاده کرده و پیش از سفر، جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته یا به بازوی اطلاعرسانی راهها در پیامرسان بله مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، جاده مسجدسلیمان - اندیکا به دلیل ریزش سنگین سنگ در محدوده گدار، صبح امروز چهارشنبه مسدود شد.