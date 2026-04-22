افزون بر ۱۷ تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف و ضبط شد

به گزارش ایلنا، علی زندی روز چهارشنبه افزود: فرماندهی نیروی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، سپاه، بسیج، گمرک و سازمان زندان‌ها از جمله دستگاه‌های حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر هستند که با حمایت دستگاه قضایی در کشف و ضبط این مواد مخدر نقش داشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۹۵ باند توزیع مواد مخدر نیز منهدم و ۹ هزار و ۹۵۰ خرده فروش دستگیر شدند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی اظهار کرد: در این مدت حدود پنج هزار معتاد متجاهر نیز در سال گذشته جمع‌آوری و در مراکز ماده ۱۶ درمان وکاهش آسیب، نگهداری و ساماندهی شده‌اند.

