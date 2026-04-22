استاندار گیلان بر لزوم احیای صنعت ابریشم گیلان تاکید کرد
استاندار گیلان گفت: احیای زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی صنعت ابریشم از اولویتهای اصلی اقتصادی استان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در دیدار با جمعی از فعالان و سرمایهگذاران حوزه صنعت ابریشم گیلان، با اشاره به پیشینه تاریخی و پیوند عمیق فرهنگ و اقتصاد استان با نوغانداری، گفت: ابریشم فقط یک کالا نیست، بلکه بخشی از هویت ملی و مزیت اقتصاد کشاورزی گیلان است که باید با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز، به دوران طلایی خود در این خصوص بازگردد.
وی با تاکید بر لزوم ارتقای بهرهوری در تولید پیله ابریشم، افزود: ظرفیتهای اقلیمی گیلان برای پرورش کرم ابریشم بینظیر است، اما برای تحقق افزایش تولید، باید از شیوههای سنتی به سمت روشهای علمی و نوین این صنعت حرکت کنیم تا میزان برداشت در هر واحد سطح، به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
استاندار گیلان توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش را کلید اصلی صنعت ابریشم دانست و گفت: صادرات پیله خام به معنای خامفروشی و از دست دادن ارزش افزوده است و هدف ما حمایت از استقرار صنایع تبدیلی و نساجی مدرن در داخل استان است تا سود اصلی حاصل از تلاش نوغانداران، نصیب خود استان و فعالان این بخش شود.
هادی حقشناس در ادامه این نشست، بر رفع موانع تولید و تسهیل در ارائه نهادههای باکیفیت به نوغانداران تاکید کرد و افزود: دستگاههای متولی و بانکهای عامل موظفند با ارائه تسهیلات حمایتی و حمایت از بخش خصوصی، مسیر را برای سرمایهگذاری در احیای توتستانها و نوسازی کارخانجات ابریشمکشی هموار کنند.