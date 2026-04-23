افزایش قیمت دارو زیر سایه شوم جنگ/بیماران دیابتی و قلبی با بیشترین افزایش و کمبود روبرو هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش چشمگیر قیمت داروها و کمبود برخی اقلام حیاتی، به ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های، دیابت و قلبی فشاری غیر قابل تحمل را بر دوش خانواده‌های بیماران وارد کرده است. این بحران دارویی، روند درمان را مختل و جان بیماران را بیش از پیش به خطر انداخته است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در میان گروه‌های مختلف بیماران، مبتلایان به بیماری‌های خاص بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند و با کمبود و گاهی نبود خدمات درمانی مواجه‌اند. برای نمونه، کمبود داروهایی مانند “انسولین” و “متفورمین” جان بیماران دیابتی تهدید می‌کند.

همچنین گزارش های میدانی از افزایش چند برابری داروهای بیماران قلبی حکایت دارد به طوریکه هر بسته قرص اسویکس که قبلا با قیمت ۲۸۰هزار تومان عرضه می شد در حال حاضر با افزایش چندین برابری قیمت به ۹۸۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

انسولین نایاب و متفورمین گران شده است

محمد بیمار دیابتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با ببان اینکه به دلیل بیماری مجبور به استفاده از انسولین و قرص متفورمین است گفت: قبل از جنگ قیمت هر بسته قرص متفورمین ۱۷۰ هزار تومان بود که در حال حاضر با افزایش چندین برابری به ۴۵۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: قیمت انسولین نیز افزایش چندین برابری داشته که در بیشتر داروخانه ها نایاب است.

حسن که پدرش بیماری قلبی دارد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از افزایش چندین برابری داروهای قلبی خبر داد و گفت: قبل از جنگ هر بسته قرص اسویکس را به قیمت ۲۸۰ ا لی ۳۲۰ هزار تومان می خریدم ولی طی یک ماه گذشته قیمت این دارو با افزایش چندین برابری با قیمت یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان به فروش می رسد.

وی افزود: این داروی حیاتی در بیشتر داروخانه ها موجود نبست و مجبور هستیم با قیمت های بسیار بالا از بازار آزاد تهیه کنیم.

صیانت از حقوق سلامت مردم اولویت مجلس است

شهین جهانگیری، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نوسانات اخیر در بازار دارو و مشکلاتی که برای بیماران، به‌ویژه مصرف‌کنندگان داروهای خاص ایجاد شده است، اظهار داشت: متأسفانه در پی آسیب‌های وارده به برخی زیرساخت‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، شاهد کمیاب شدن برخی اقلام دارویی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها بوده‌ایم که این موضوع فشار مضاعفی را بر خانواده‌ها و بیماران عزیز وارد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مجلس است، افزود: مجلس شورای اسلامی با تمام توان پای کار است تا در راستای صیانت از حقوق عامه در حوزه بهداشت و درمان، موانع پیش روی شرکت‌های داروسازی را برطرف کند. ما در حال رایزنی و پیگیری‌های مستمر برای تخصیص اعتبارات لازم جهت بازسازی و احیای مجدد واحدهای تولیدی آسیب‌دیده هستیم تا این مجموعه‌ها با حداکثر ظرفیت به چرخه تولید بازگردند.

عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با بازگشت این شرکت‌ها به مدار تولید و تقویت زیرساخت‌های داخلی، قطعاً داروی مورد نیاز در بازار به مقدار کافی تأمین خواهد شد. هدف اصلی ما این است که با اتکا به توان داخلی، وابستگی به واردات را کاهش داده و اجازه ندهیم واسطه‌گری یا اختلال در تولید، منجر به افزایش قیمت‌ها شود.

وی افزود: اطمینان می‌دهیم که با ثبات در چرخه تولید، قیمت‌ها به روال منطقی بازگشته و دغدغه مردم در تأمین داروهای حیاتی مرتفع خواهد شد.

قیمت داروها نسبت به برند و دوزاژ متفاوت است

علی افشانی، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: قیمت اقلام دارویی با توجه به اهمیت این موضوع با در نظر گرفتن سامانه irc.fda.gov.ir و همچنین نرم افزار تیتک به راحتی قابلیت استعلام برای عموم مردم است لذا هیچ مورد پوشیده یا ابهامی در زمینه قیمت این اقلام برای مردم باقی نخواهد ماند.

افشانی ادامه داد: سامانه تلفنی ۱۹۰ به صورت شبانه روزی آماده راهنمایی تماس گیرندگان یا ثبت گزارشات تخلفات مربوطه بوده و پس از دریافت موارد ثبت شده مراتب به قید فوریت بررسی و نتیجه علاوه بر اطلاع رسانی به شاکی در صورت احراز تخلف به مراجع قانونی ارجاع می شود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با بیان اینکه،بازرسی های مدون مستمر توسط کارشناسان امور دارویی از سطح توزیع، عرضه و داروخانه های استان صورت می پذیرد گفت: در صورت احراز هرگونه مشکل یا تخلف اقدامات قانونی مربوطه صورت می پذیرد.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و تخصصی بودن موضوع، مراجعین و بیماران معزز در صورت ملاحظه هرگونه مشکل یا تخلف موضوع را با سامانه ۱۹۰ یا معاونت غذا و دارو مطرح کنند.

افشانی در خصوص قیمت های اعلام شده بیماران در رابطه با برخی داروها گفت: قیمت هر جعبه اسویکس در طی ماه‌های گذشته ۹۷۸۰۰ تومان بوده و قیمت هر بسته ۱۰۰ عددی متفورمین ۵۰۰ میلی گرم برابر ۲۰۰ هزار تومان است که موارد مهمی مثل برند دارویی، دوزاژ و یا نوع فرمولاسیون مثل نوع رهش دارو، ملح و ... در قیمت دارو تاثیرگذار است.

