به گزارش ایلنا، ابوالقاسم لعلی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این خصوص افزود: ظرف روز جاری گزارشی مبنی بر وقوع حادثه غرق‌شدگی در منطقه بخش بندپی شرقی بابل، به مرکز ارتباطات اورژانس شهرستان بابل اعلام شد.

وی به اقدامات امدادی انجام شده در این حادثه اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: پس از دریافت این گزارش، تکنسین‌های پایگاه اورژانس بندپی شرقی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن در صحنه حضور یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل اظهار داشت: در این حادثه 2 مرد 22 و 24 ساله در پی واژگونی و برگشت پدالو در داخل استخر پرورش ماهی غرق شدند.

لعلی تصریح کرد: پیکر این 2 جوان توسط غواصان سازمان آتش‌نشانی از آب خارج شد. به‌رغم تلاش‌های تیم‌های امدادی اورژانس و اقدامات احیای قلبی و ریوی، متأسفانه به دلیل زمان سپری شده در زیر آب، این اقدامات ثمری نداشت.

