به گزارش ایلنا، فرشاد یاسمی افزود: عصر امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه یکی از دامداران عشایر مهمان که در حال کوچ بهاره از ایلام به سمت استان لرستان بود، در منطقه عشایری حدفاصل دره‌شهر به کوهدشت بر اثر برخورد آذرخش (صاعقه) جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: این دامدار برای در امان ماندن از بارش‌های شدید، احشام خود را زیر یک اصله درخت جمع کرده بود، اما متأسفانه آذرخش (صاعقه) به همان نقطه برخورد کرد و سبب مرگ این دامدار شد. همچنین بر اثر وقوع این حادثه 60 رأس دام این دامدار نیز تلف شدند.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام اظهار داشت: در حادثه‌ای جداگانه، 20 رأس دام عشایر بومی در منطقه «زرین‌آباد» شهرستان دهلران بر اثر سیلاب تلف شدند و با احتساب این میزان، مجموع تلفات دام این استان بر اثر سیلاب‌های اخیر به حدود 70 رأس رسیده است.

یاسمی تصریح کرد: عشایر مهمان از استان‌های لرستان، کرمانشاه و همدان که هر سال زمستان را در مناطق گرمسیری استان ایلام سپری کرده و سپس کوچ می‌کنند، در سال جاری به دلیل بارش‌های تندری و کاهش دما، حدود 15 روز دیرتر کوچ بهاره خود را آغاز کردند.

وی به خسارت‌های وارد شده سیلاب‌های اخیر در جامعه عشایری اشاره کرده و بیان داشت: میزان خسارت وارد شده به زیرساخت‌های جامعه عشایری استان ایلام حدود 100 میلیارد ریال برآورد شده است. این زیان‌ها ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های هفته جاری است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام به روند کوچ عشایر اشاره داشته و تأکید کرد: کوچ بهاره از روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری آغاز شده و اکنون حدود 60 تا 70 درصد عشایر بومی در میان‌بندها مستقر شده‌اند. نزدیک به 70 درصد عشایر مهمان نیز استان را ترک کرده‌اند.

