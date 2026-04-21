آغاز ثبت سفارش کتاب‌های درسی از امروز اول اردیبهشت ۱۴۰۵

اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: متقاضیان از امروز و بر اساس برنامه اعلام‌شده، از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir سفارش‌های خود را ثبت کنند.

به گزارش ایلنا از رشت، اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: با ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، متقاضیان خرید کتاب‌های درسی از امروز و بر اساس برنامه اعلام‌شده، از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir و یا سامانه irtextbook.ir، برای ثبت سفارش اقدام کنند.

در مرحله نخست، دانش آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی و دانش آموزان پایه‌های هشتم و نهم دوره اول متوسطه ثبت نام می‌کنند.

این سامانه برای ثبت سفارش دانش آموزان پایه‌های یازده و دوازدهم دوره دوم متوسطه به مرور تا ۵ اردیبهشت فعال می‌شود.

دانش‌آموزان پایه‌های اول ابتدایی، هفتم دوره اول متوسطه و دهم دوره دوم متوسطه از ۶ تیر می‌توانند برای ثبت سفارش اقدام کنند.

برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی، به وارد کردن کد ملی در سامانه‌های اعلام شده نیاز نیست، اما باید شماره همراه ولی دانش آموز درج شود.

