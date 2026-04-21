به گزارش ایلنا، بنا به اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد،در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از شرایط اضطرار ناشی از جنگ، دستورالعمل حمایت از اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار و جنگ ابلاغ شده است. در این دستورالعمل؛منظور از شرایط اضطرار، دوره زمانی ناشی از جنگ، از ۹ اسفند تا زمان اعلامی از سوی دولت می‌باشد و منظور از بنگاه، واحد اقتصادی دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و دارای فهرست کارکنان بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی می‌باشدو حمایت صرفا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت ویژه حفظ اشتغال از طریق کمک به پرداخت حقوق و بیمه پرسنلی فعلی است.

بنگاه‌های آسیب دیده‌ی دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمه شده مشمول این طرح می‌باشند. کسب و کار‌های یک نفره و فردی با بیمه خویش‌فرما و همچنین بنگاه‌های بزرگ بالای ۵۰ نفر، شامل این دستورالعمل نیستند.

رسته‌های مشمول حمایت براساس دسته بندی رسته‌های درگاه ملی مجوز‌ها و براساس شدت تاثیر آسیب دیدگی در سه گروه اصلی طبقه بندی شده‌اند.

استان‌های کشور نیز از منظر آسیب‌پذیری کسب و کار‌ها در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند، استان یزد به همراه ۱۵ استان دیگر، جزو استان‌های دارای آسیب متوسط است.

متقاضیان در گروه رسته‌های «شدت آسیب‌پذیری زیاد» در همه استان‌های کشور مشمول دریافت تسهیلات حمایتی می‌باشند.

متقاضیان در گروه رسته‌های «شدت تاثیر آسیب‌پذیری متوسط» در استان‌های «دارای آسیب متوسط» که یزد را هم شامل می‌شود، در صورت ارائه درخواست بررسی مجدد توسط متقاضیان در دبیرخانه‌ی استانی بررسی شده و در صورت تایید مشمول دریافت تسهیلات هستند.

متقاضیان درگروه «رسته‌های تاثیر آسیب‌پذیری کم» در استان‌های «دارای آسیب متوسط» و یزد، در حال حاضر مشمول دریافت تسهیلات نمی‌باشند و در صورتی که دبیرخانه ملی (مستقر در معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) تصمیم‌گیری نماید، پس از اطلاع‌رسانی، امکان ارائه درخواست بررسی مجدد برای ایشان میسر می‌گردد.

تسهیلات اعطایی به ازای هر فرد شاغل فعلی (مطابق فهرست بیمه بهمن ۱۴۰۴) در هر بنگاه برای هر ماه برابر ۲۲۰ میلیون ریال است.

نرخ سود تسهیلات مطابق آخرین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد، معادل ۲۳ درصد سالانه است.

املاک ارزیابی تعداد اشتغال در پایان دوره تعهد، مقایسه تعداد افراد بیمه شده در انتهای خرداد با تعداد افرادی است که در سامانه به تعداد آنها درخواست تسهیلات ثبت شده است.

در صورت حفظ ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال در پایان خرداد ۱۴۰۵ نرخ سود سالانه معادل ۲۳ درصد است.

در صورت حفظ ۱۰۰ درصد اشتغال در پایان خرداد یا افزایش اشتغال در پایان خرداد ۱۴۰۵، نرخ سود سالانه ۱۸ درصد خواهد بود.

در صورت حفظ کمتر از ۸۰ درصد اشتغال در پایان خرداد ۱۴۰۵ یا انحراف در هزینه کرد تسهیلات اعطایی و یا هرگونه تخلف بنگاه که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد، نرخ سود سالانه ۳۵ درصد و دریافت اصل و صود و جریمه به صورت یکجا خواهد بود.

بازپرداخت اصل و فرع و جرایم تسهیلات می‌باید طی دو تا چهار قسط ماهیانه، حداکثر ۶ ماه پس از زمان اخذ تسهیلات تسویه گردد.

حداکثر زمان‌بندی جهت تسویه کامل تسهیلات پایان مهر ماه ۱۴۰۵ خواهد بود و ثبت نام متقاضیان در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید به نشانی kat.mefa.ir انجام می‌شود.

مدارک مورد نیاز شامل اطلاعات هویتی بنگاه، فهرست کارکنان، آخرین فهرست بیمه شده تامین اجتماعی (شامل دی یا بهمن ۱۴۰۴)، تصویر مدارک شناسایی صاحبان امضا، مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوز‌ها و همچنین مستندات تکمیلی مبنی بر اظهار مقایسه‌ای کاهش درآمد و فروش ناشی از شرایط اضطرار نسبت به دوره‌های قبلی است.

لازم به ذکر است پس از ثبت درخواست بنگاه، در صورتی که رسته و استان محل فعالیت بنگاه، براساس اولویت‌های تعیین شده باشد، درخواست مستقیما به موسسه عامل جهت تشکیل پرونده و اعطای تسهیلات ارجاع می‌گردد. در غیر این صورت درخواست رد و به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌گردد.

شماره پشتیبانی هشتاد و نه، دو صفر (۸۹۰۰) با پیش شماره ۰۲۱ جهت اعلام حمایت‌های دولت از کسب و کارها، نحوه اطلاع رسانی و پیگیری درخواست در سامانه کات و موارد دیگر در دسترس است.

نکته پایانی اینکه، حمایت و کمک دولت در خصوص کسب و کار‌های آسیب دیده به صورت فیزیکی و مستقیم، در قالب سرمایه ثابت و سایر موارد سرمایه در گردش در ابلاغیه‌های آتی اعلام می‌گردد.

