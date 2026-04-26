ایلنا از استان مرکزی گزارش میدهد:
تأثیرگذاری شرایط جنگی بر کمبود داروها / سنگینی هزینههای دارو سختتر از درمان بیماری است
بیماران علاوه بر تحمل دردهای جسمی، رنجهای دیگری را نیز متحمل میشوند. مشکلات خرید دارو به دلیل گرانی و کمیابی داروهایی که تأثیر بسزایی در بهبود شرایط بیماری دارند از جمله این مشکلات است. مسائلی که منجر شده تا بسیاری از بیماران مبتلا در شرایط جنگی نگران روند درمان خود باشند. سایر بیماران نیز در این شرایط برای خرید داروهای خود با مشکلات نایاب شدن دارو و قیمتهای سرسامآور آن مواجه شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیابی و نایابی و همچنین افزایش وحشتناک قیمتها مشکلات بسیاری را برای بیماران به ارمغان میآورد. بیماران بسیاری در شرایط فعلی برای تأمین دارو با مشکلات و مصائب زیادی مواجه شدهاند. از نبود داروهای با برند مناسب گرفته تا قیمت گزاف این داروها، همگی از جمله مواردی هستند که جان این بیماران را با خطرات جدی مواجه کرده است. بیماران با کمبود داروهای خود در داروخانهها روبهرو هستند و از این وضعیت شکایت دارند.
خانوادههای بسیاری از بیماران نیز از هزینه بالای داروها و تحت پوشش نبودن برخی از داروها شکایت دارند. این در حالی است که اکثر این خانوادهها از دهکهای پایین جامعه هستند و درآمد آنچنانی ندارند و برخی از آنها با کمک خیریههای درمانی هزینه داروهای بیمار خود را تأمین میکنند. نایابی و کمبود داروهای بیماران متأثر از شرایط جنگی نیز به مشکلات ناتوانی در تأمین هزینهها افزوده شده است و بیماران در داروخانهها یکی پس از دیگری به امید یافتن دارو سرگردان هستند.
وجود بیماری نه تنها به لحاظ روانی بیماران و خانوادههای آنها را دچار تنش و نگرانی میکند، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز خانوادهها را با چالشهای عمیقی مواجه میسازد. بیماران برای درمان خود مسیرهای درمانی بسیاری را سپری میکنند و گاهی بعضی بیماران نیز علیرغم انجام این مراحل درمانی نمیتوانند بر بیماری غلبه کنند. تحت پوشش بیمه نبودن برخی داروهای بیماریهای ریوی و غیردولتی بودن بعضی مراحل درمانی، در شرایط فعلی بیماران را با مشکلات درمانی زیادی مواجه میکند.
در خصوص تأمین و تولید دارو، از یک سو واردکنندههای دارو از عدم تخصیص ارز برای تهیه دارو اعتراض دارند و از سوی دیگر تولیدکنندههای دارو نیز از کمبود مواد اولیه ناراضی هستند. با این حال گویا زنجیرهای به وجود آمده که گریبان بیماران را گرفته است. تحت پوشش نبودن برخی داروها و سهمیه داروهای حیاتی برای بیماران، به دلیل عدم توانایی مالی داروخانهها در بازپرداخت بدهیهای خود به شرکتهای توزیعکننده دارو، از مشکلاتی است که بیماران با آنها مواجه هستند.
خدمات درمانی و دارویی متفاوت است
یک بیمار که به دلیل شرایط بیماری به سختی میتواند صحبت کند با ناراحتی تمام گفت: متأسفانه خدمات درمانی و دارویی متفاوت است و این موضوع باعث گلایهمندی بیماران شده است. داروهای وارداتی تأثیرگذار بر روند درمان بیماریها که عوارض بدحالی شدید را در بیمار ندارد، دارای تعهد بیمهای نیستند. بسیاری از بیماران به دلیل ناآگاهی از نوع داروهای درمانی و شرایط مالی نامناسب، به اجبار برای درمان به سمت داروهای دارای تعهد بیمهای که بیشتر آنها داخلی است، میروند.
وی افزود: برخی داروهای داخلی موجود تأثیرگذاری چندانی بر درمان مؤثر بیمار ندارد و بیماران را در فرایند درمان دچار برخی مشکلات جسمانی میکند. این داروها علاوه بر عوارضی که برای بیمار به همراه دارند، در برخی مواقع با کمبود روبرو هستند. صفهای طولانی مدت بیماران در داورخانهها برای ارائه نسخهها و دریافت دارو، بیماران و خانوادههای آنها را از پای درآورده است. در چنین شرایطی مسئولان تنها به تعهد بیمهای اکتفا کردهاند و توجهی به دیگر مشکلات دارویی و درمانی ندارند.
هزینههای بسیار گزاف تجهیزات پزشکی درمانی
یک مرد که همسرش مبتلا به بیماری خاصی است، اظهار داشت: برای پیدا کردن داروهای همسرم از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان هستم، هرچند میدانم تلاشی که میکنم، بیفایده است. داروهایی که برای همسرم نیاز دارم در بازار سیاه وجود دارد اما میترسم آنها را تهیه کنم، هر چند توان تأمین قیمتهای بالای آنها را هم ندارم. موضوع دیگری که بسیار آزاردهندهتر است، گرانی بیش از حد تجهیزات پزشکی درمانی است. متأسفانه این تجهیزات از قیمتهای گزافی برخوردار هستند.
وی به گران بودن و قیمتهای بسیار بالای تجهیزات پزشکی درمانی در بازار اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تأمین تجهیزات پزشکی درمانی برای خانوادههای با وضع مالی متوسط و پایینتر بسیار دشوار است. تجهیزات پزشکی که در خانه به آنها نیاز است در بازار قیمتهای بسیار گزافی دارند. در برخی موارد تجهیزات پزشکی و دستگاههایی باید برای بعضی از بیماران خریداری شود که هر کدام از این دستگاهها و تجهیزات نیز دارای قیمتهای متعدد و بعضاً بسیار بالایی هستند.
کمبود داروها و مصائب خانوادههای بیماران
مادر یک کودک مبتلا به نوعی بیماری خاص بیان داشت: برای خرید داروهای فرزندم با مشکلات بسیاری روبرو هستم. مسئولان یک روز به داروخانهها سر بزنند و ببینند بیماران و خانوادههای آنها چه مصائبی دارند. از یک سو دارو در داروخانهها نیست و از سوی دیگر داروهای بازار سیاه، تقلبی، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته هستند. پس بیماران چگونه داروهای خود را پیدا کنند؟! تاکنون 2 بار تاریخ انجام فرایندهای درمانی فرزندم به دلیل کمبود دارو و در نوبت قرار گرفتن، به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: برخی داروهای تجویزی پزشکان که درصد بهبود کودک را افزایش میدهد، بسیار گرانقیمت بوده و از حمایتهای بیمهای برخوردار نیست. از سوی دیگر با آنکه میدانم مراحل درمانی فرزندم در مطب پزشک خصوصی با وضعیت بهتری انجام میشود، اما به دلیل هزینه بالای دستمزد پزشکان متخصص، امکان مراجعه به متخصص و مطب پزشکهای خصوصی را ندارم. متأسفانه باید عنوان کرد درد سنگین هزینههای دارویی و درمانی، آزار دهندهتر از خود بیماری است.
مشکلات بیماران در دارو و درمان
یک بیمار بهبود یافته به مباحث درمان و دارو اشاره کرده و ابراز داشت: بیماران در فرایندهای دارویی و درمانی خود با مشکلاتی از قبیل هزینههای گزاف داروها و هزینههای بسیار سنگین دستگاهها و تجهیزات پزشکی روبرو هستند. بیماران بسیاری بر اثر رعایت نشدن روند دقیق درمان و استفاده نکردن از داروهای مناسب جان خود را از دست میدهند. بسیاری از بیماریهای موجود قابل درمان هستند، به شرط آنکه این بیماران در فضایی مناسب و با داروهای مؤثرتری اقدام به درمان کنند.
وی اضافه کرد: چنانچه بیماران در فرایند درمان با مشکلاتی روبرو شوند و نسبت به هزینههای درمانی خود مدام دچار استرس ناشی از این وضعیت باشند، توان زیادی در برابر درمان نخواهد داشت. این مسئله موجب ضعف آنها و پایین آمدن درصد بهبودی بیماران میشود. بسیاری از پزشکان و داروخانهها به دلیل بدعهدی شرکتهای بیمهگر در بازپرداخت هزینههای دارویی و درمانی، قراردادهای خود را فسخ کرده و بیمار به ناچار برای درمان اقدام به پرداخت آزاد مبلغ دارو و درمان میکند.
با توجه به شرایط جنگی موجود قیمت داروها افزایش پیدا کرده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، در این رابطه گفت: موضوع مهمی که وجود دارد گران شدن قیمت داروها است که در هفتههای اخیر افزایش قیمت بسیاری داشته است. در برنامه هفتم توسعه باید پرداختی در حوزه دارو از جیب بیماران کاهش پیدا کند، اما با توجه به شرایط جنگی موجود حاکم بر کشور، قیمت داورها افزایش پیدا کرده است و بر این اساس شاید نتوان در این حوزه اقدامات خاصی را انجام داد.
سید محمد جمالیان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در این رابطه پوشش شرکتهای بیمهای باید این مسئله را جبران کند تا فشار افزایش قیمت دارو به بیماران وارد نشود. مسئلهای که وجود دارد این است که شرکتهای بیمهگر با تأخیر بسیار پوشش بیمهای خود را افزایش میدهند. با رایزنیهای که با برخی شرکتهای بیمهگر از جمله بیمه سلامت انجام شده است، به این نتیجه رسیدیم که تلاش شود پیش از آنکه پوششهای بیمهای اعمال گردد از افزایش قیمتهای داروها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: این موضوع از سوی سازمان غذا و دارو نیز با جدیت پیگیری شده است. با وجود اینکه شرکتهای بیمهگر پوششهای بیمهای خود را افزایش خواهند داد، باز هم پرداختی از جیب مردم در حوزه دارو افزایش پیدا خواهد کرد و کمابیش بر روی مردم فشار وارد میشود. باید در نظر داشت با توجه به اینکه بیمهها بخشی از پوشش بیمهای را انجام میدهند، این فشار خیلی کمتر است. در این راستا تمام تلاش خود را بکار خواهیم گرفت که بیماران در تهیه دارو با کمترین مشکل روبرو باشند.
حمله به کارخانههای داروسازی کشور در جنگ رمضان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: متأسفانه در جنگ رمضان تعدادی از کارخانههای داروسازی کشور مورد حمله قرار گرفتند. تا پیش از جنگ بسیاری از داروها در داخل کشور تولید میشد، اما اکنون باید این داروها را از خارج کشور تهیه کرد. مواد اولیه برخی از داروهای ساخت داخل نیز از خارج کشور تأمین میشد، اما اکنون وارد کشور نمیشود. چنین اتفاقاتی سبب افزایش قیمت داروها شده است.
جمالیان تصریح کرد: دولت و وزارت بهداشت به شدت در حال پیگیری واردات مواد اولیه داروهای ساخت داخل و همچنین داروهای وارداتی هستند. از سوی دیگر تمامی تلاشها بکار گرفته شده تا فرایند بازسازی کارخانههای تولیدی دارو در داخل کشور اجرایی شود. امیدواریم هرچه سریعتر این فرایندها اجرایی شود و چرخه تأمین و تولید دارو در کشور مجدداً به حرکت درآید تا بتوان قیمتها در حوزه دارو را کنترل کرد و به ثبات نسبی رساند و در نهایت شاهد کاهش قیمتها در این بخش باشیم.
وی بیان داشت: موضوع ذخایر استراتژیک کشور برای داروهای عمومی نیز در دست پیگیری قرار دارد. از سوی دیگر اعمال پوشش بیمههای تکمیلی به ویژه برای بازنشستگان را پیگیری کردیم. در این راستا قول گرفتیم که در سال جاری برای بازنشستگان کشوری پوشش بیمهای تکمیلی اجرایی شود تا این قشر نیز در حوزه دارو و در حوزه درمان با مشکلات خاصی روبرو نشوند. به خصوص اینکه بازنشستهها اکثراً بیماریهای مزمنی مانند قند و فشار خون دارند و تأمین دارو برای آنها حیاتی است.
گزارش: شایسته سلامی